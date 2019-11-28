Подозреваемого в ложных данных о доходах саратовского депутата лишили мандата

САРАТОВ, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты городской думы Саратова поддержали отставку Сергея Сурменева, в отношении которого был подан иск с требованием лишить его мандата из-за недостоверных сведений о доходах. Об этом сообщили ТАСС в гордуме.

"Сурменев решил уйти по собственному желанию. Депутаты поддержали отставку", - сообщили в гордуме.

В октябре суд Саратова решил лишить полномочий депутата пятого созыва Сурменева. Соответствующий иск был подан от имени губернатора Саратовской области из-за недостоверных сведений о доходах депутата. Сурменев подал апелляцию на это решение. Однако, позже решил все же уйти по собственному желанию.

Сурменева избрали депутатом Саратовской городской Думы четвертого созыва в 2011 году. В сентябре 2016 года переизбрали на пятый срок.

Согласно данным, опубликованным на сайте гордумы Саратова, Сурменев в 2018 году заработал 25,4 млн рублей, его супруга - 8,2 млн рублей.

Какие конкретно претензии возникли к декларации Сурменева, не сообщается.