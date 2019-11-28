В конкурсе Росмолодежи выиграли около 90 проектов из Ставропольского края

ПЯТИГОРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Победителями грантового конкурса молодежных проектов Росмолодежи от Ставрополья стали 68 проектов студентов, 15 проектов вузов региона и 4 проекта НКО и общественных организаций края. Об этом в четверг сообщило управление по информполитике правительства Ставропольского края.

"Ставропольские проекты вошли в число победителей грантового конкурса молодежных проектов Росмолодежи. В общей сложности на реализацию проектов студентов и молодежи, вузов и общественных организаций Ставрополья из фонда конкурса будет выделено более 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным управления, в числе ставропольских победителей 68 молодых людей, которые получат на реализацию своих проектов около 29 млн рублей. Еще 18,3 млн рублей грантов выиграли три вуза Ставрополья: СКФУ (6 млн рублей), Пятигорский государственный (10,3 млн рублей) и Ставропольский государственный аграрный университет (2 млн рублей). Средства пойдут на реализацию 15 проектов в сфере добровольчества, инициатив творческой молодежи, патриотического воспитания, профилактики негативных проявлений в молодежной среде и межнационального взаимодействия и других направлений.

В частности, ассоциация "Институт социальных перспектив" затратит на организацию лагеря "Патрида" 1,2 млн рублей. Три организации края - Образовательный центр "Оксфорд", центр паркура "Оффбитс" и организация помощи молодым инвалидам "Жизнь без границ" - получат гранты в общей сумме 3,5 млн рублей на реализацию образовательного, социального и спортивного проектов.

Росмолодежь ежегодно проводит Грантовый конкурс молодежных инициатив для развития творческой деятельности молодежи и вовлечения ее в социальную практику. Конкурс входит в платформу "Россия - страна возможностей", созданную по инициативе президента РФ Владимира Путина. Всего в 2019 году на конкурс было подано более 24,2 тыс. заявок, 3,2 тыс. из которых были признаны победителями на общую сумму 2,7 млрд рублей.