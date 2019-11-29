В Благовещенске открыли два участка набережной Амура после реконструкции

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Открытие двух новых участков набережной у реки Амур после реконструкции состоялось в четверг в Благовещенске.

Реализация проекта по берегоукреплению и реконструкции набережной реки Амур на участках № 8 и № 9 стала возможной благодаря единой субсидии, выделенной Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Как сообщалось на сайте правительства Амурской области, на эти работы было выделено более 708 млн рублей, из них 706,14 млн рублей из федерального бюджета и 2,3 млн рублей - из областного. Подрядчик приступил к работе в октябре прошлого года, согласно плану, реконструкцию должны были завершить до 30 ноября.

"Набережная - это, во-первых, наш фасад - нашей страны, это, конечно, экология, гидросооружение, это защита города. Кто живет в этом городе и проходил 2013 год, это понимает (2013 году в Приамурье было сильное наводнение, причинившее серьезный ущерб Благовещенску). Поэтому у нас не было никаких проблем при принятии решения согласования с курирующим нас вице-премьером Юрием Трутневым о том, что сюда надо обязательно дать деньги, здесь надо достраивать", - сказал на церемонии открытия глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что по проекту "Золотой мили", который будет реализован на новых участках набережной, обсуждается пакет инвестиционных предложений на сумму более 10 млрд рублей. Некоторые из них были представлены на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре. В частности, президенту РФ был представлен проект застройки центральной городской площади имени Ленина, его стоимость порядка 2,2 млрд рублей.

"Уже объявлены конкурсные процедуры на выбор подрядчика. Это будет большая рекреационная зона с музеем российско-китайской дружбы, с фонтаном очень красивым. Еще два объекта находятся в глубокой стадии проработки, это гостиничный комплекс и многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс", - сказал губернатор. По его словам, работы планируется завершить к концу 2024 года.