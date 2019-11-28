Мастер-классы, квесты и интерактивные игры пройдут на фестивале детской книги в Москве

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Шестой Всероссийский фестиваль детской книги, в рамках которого запланированы мастер-классы, квесты, интерактивные игры - всего более 100 мероприятий, пройдет в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) с 29 ноября по 1 декабря. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель отдела культурных программ Российской государственной детской библиотеки Денис Безносов.

"Сам фестиваль пройдет с 29 ноября по 1 декабря. Это будет выставка лучших детских издателей, которые представят свои новинки, это более 100 мероприятий, встреч с писателями, мастер-классов, театральных постановок, квестов, интерактивных игр. Любой человек, не только ребенок, найдет интересное в программе", - сказал он.

Темой фестиваля этого года стало познавательное чтение.

"Каждый год мы выбираем тему фестиваля и в этом году - это познавательная литература, поэтому в программе будут научные шоу, и откроется фестиваль научным шоу профессора Николя (популярные интерактивные научные шоу-программы для детей от 4 до 15 лет - прим. ТАСС) <...> Мы впервые будем презентовать наш проект РГДБ чемпионата по чтению вслух, проект называется "Урок чтения", это будет чемпионат по чтению вслух среди средних школьников, никогда этого не проводили раньше, обычно это делали с ребятами постарше", - добавил Безносов.

Фестиваль проходит при финансовой поддержке Роспечати. По традиции на нем будет объявлен список лучших российских детских книг 2019 года. Родителей ждут лекции известных педагогов и психологов, преподавателей математики и популяризаторов науки, которые расскажут, как подобрать ключ к мотивации ребенка и подружиться с ним при помощи книги.

РГДБ - крупнейшая в мире библиотека для детей. Основана 30 декабря 1969 года. Первое здание библиотеки находилось на улице Дмитрия Ульянова, в 1987 году она переехала в новое здание на Калужской площади. С 2013 года библиотека является аккредитованной организацией - экспертом в области детской литературы.