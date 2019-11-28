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Минпросвещения учтет итоги исследования о числе иностранцев, изучающих русских

Ранее издание РБК сообщило, что их количество уменьшилось в два раза со времен СССР
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения России в рамках работы по популяризации русского языка в мире учтет итоги исследования числа иностранцев, которые изучают русский. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минпросвещения.

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Издание РБК со ссылкой на доклад подведомственного Минобрнауки Центра социологических исследований сообщило, что число иностранцев, которые изучают русский язык или обучаются на нем в школах, колледжах и вузах, со времен распада СССР сократилось почти в два раза. В начале 1990-х годов количество иностранцев, изучавших русский язык, составляло 74,6 миллиона человек. К 2014 году их число сократилось до 51,2 миллиона, к 2018-му - до 38,2 миллиона. Без учета стран бывшего СССР число изучавших русский упало по всему миру за постсоветский период с 20 миллионов человек до чуть более миллиона.

"Исследование, проводимое за счет грантовой поддержки Минпросвещения России, наглядно демонстрирует ключевые точки, на которые необходимо обратить особенное внимание для выстраивания работы по продвижению и распространению русского языка", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что с 2017 года реализуется гуманитарный проект по направлению за рубеж российских педагогов-предметников.

"На сегодняшний день в Таджикистане работают 48 преподавателей русского языка и литературы, физики, математики, химии. Их работа привела к росту уровня владения русским языком среди таджикистанских школьников. С 2019 года российские педагоги работают в Киргизской Республике, а с 2020 года планируется направить преподавателей во Вьетнам. Есть договоренности с Монголией, а также диалоги с Сербией, Бельгией и Словакией", - отмечается в сообщении.

В Минобрнауки РФ, в свою очередь, поправили издание РБК, уточнив, что исследование было проведено Центром социального прогнозирования и маркетинга.

Теги
БельгияКиргизияТаджикистанСловакияСербияМонголия
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