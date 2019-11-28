Сотрудники научного института МЧС за день сдали 50 литров крови

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ за один день сдали 50 литров крови в канун годовщины образования института. Об этом ТАСС сообщили в учреждении.

ТАСС рассказывает все, что нужно знать о донорстве крови в России

Зачем сдавать кровь и почему это стоит делать регулярно ТАСС рассказывает все, что нужно знать о донорстве крови в России

"Около 50 литров крови сдали сегодня сотрудники Всероссийского института по вопросам обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России во время дня донора, который был приурочен к 43-й годовщине образования института", - сказали во ВНИИ ГОЧС.

День донора прошел совместно с Научным центром сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, в нем приняли участие более 100 сотрудников института. Треть из них призналась, что сдавали кровь впервые. Причем стать донором можно было, не уходя далеко от рабочего места - передвижная лаборатория приехала прямо к институту и работала пять часов.

"Я давно занимаюсь научной работой, есть немало разработок, цель которых, если говорить в целом, - спасение жизни людей. Но, как правило, должен пройти какой-то отрезок времени, пока они будут реализованы. Сегодня же есть возможность помочь другим людям, причем сделать это, можно сказать, практически сразу", - цитируют в институте начальника 1-го научно-исследовательского центра "Развития гражданской обороны" Виталия Сломянского.

"Раньше не интересовалась такой возможностью. На работе, в институте, узнала о предстоящей акции и с радостью записалась. Ведь сданная кровь действительно может спасти чью-то жизнь. И если я могу принять в этом участие, буду делать это и дальше", - рассказала в свою очередь младший научный сотрудник института Дарья Просветова.

Собранная кровь будет передана пациентам федеральных клиник Москвы, в том числе детям, которым предстоят операции на сердце. В институте подчеркнули, что будут регулярно проводить день донора.