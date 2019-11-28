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Яровая предложила предоставлять семейный капитал семьям с четырьмя и более детьми

Предложение идет в дополнение к общей программе материнского капитала
Вице-спикер Госдумы и член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Ирина Яровая Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Вице-спикер Госдумы и член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Ирина Яровая
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы и член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Ирина Яровая предложила разработать критерии предоставления семейного капитала семьям с четырьмя и более детьми.

"В дополнение к общей программе материнского капитала [предлагаем] подумать и разработать критерии предоставления семейного капитала семьям со стабильным зарегистрированным браком, имеющим четырех и более детей", - сказала Яровая в четверг на заседании президентского совета.

Она подчеркнула, что государство должно подтвердить сегодня, что институт традиционной семьи очень важен. "Потому должны появиться новые инструменты, поощряющие долголетие брака..., что и обеспечит благополучие детей", - сказала депутат.

Теги
РоссияЯровая, Ирина Анатольевна
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