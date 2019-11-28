Яровая предложила предоставлять семейный капитал семьям с четырьмя и более детьми

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы и член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Ирина Яровая предложила разработать критерии предоставления семейного капитала семьям с четырьмя и более детьми.

"В дополнение к общей программе материнского капитала [предлагаем] подумать и разработать критерии предоставления семейного капитала семьям со стабильным зарегистрированным браком, имеющим четырех и более детей", - сказала Яровая в четверг на заседании президентского совета.

Она подчеркнула, что государство должно подтвердить сегодня, что институт традиционной семьи очень важен. "Потому должны появиться новые инструменты, поощряющие долголетие брака..., что и обеспечит благополучие детей", - сказала депутат.