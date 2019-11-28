Режим ЧС снят в 15 муниципалитетах Вологодской области, пострадавших от паводков

ВОЛОГДА, 28 ноября. /ТАСС/. Режимы чрезвычайной ситуации отменили в большинстве муниципалитетов Вологодской области, пострадавших от осенних паводков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области.

Особые режимы вводились с 6 ноября в 18 муниципалитетах региона. "Режим ЧС продолжает действовать в Вологде, Череповце и Вологодском районе, которые наиболее пострадали от половодья. В остальных муниципалитетах особые режимы отменены", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

По информации пресс-службы администрации Вологды, работа комиссий по оценке ущерба завершается. Комиссии обошли 1545 дачных участков всех 23 садовых товариществ, которые были подтоплены в пригородах Вологды. Принято 84 заявления на возмещение ущерба. Если дачные дома являются единственным жильем местных жителей, то они вправе претендовать на компенсации от властей - до 50 тыс. рублей на каждого члена семьи при частичной утрате имущества и до 100 тыс. рублей при полной потере имущества. При этом мэр города Сергей Воропанов договорился с предпринимателями, что они помогут пострадавшим в восстановлении подсобных хозяйств стройматериалами и предметами первой необходимости.

"Уровень воды в реке Вологде стабилизировался и составляет на сегодня 3,66 м, что ниже критического на 2,34 м. Река уже покрылась льдом. Аварийно-восстановительные работы по откачиванию воды и просушке подвалов продолжаются", - сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Вологды.

С 4 по 6 ноября в области выпала месячная норма осадков, в трех районах она была превышена в 1,5 раза, в Вологде и Вологодском районе - в 2,5 раза. В результате веерных отключений электроснабжения без света остались 586 населенных пунктов, 28 тыс. жителей в девяти районах. К 8 ноября энергоснабжение было полностью восстановлено. В зону подтопления попали 86 домовладений, 48 человек были эвакуированы. В Вологде в зону подтопления попали более 700 дачных домов и участков. Оттуда были эвакуированы 22 человека, никто не пострадал.