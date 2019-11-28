Активист движения "Голос" приговорен к 320 часам обязательных работ за угрозу журналистке

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Химкинский городской суд приговорил активиста движения "Голос" Романа Удота к 320 часам обязательных работ за угрозу убийством журналистке НТВ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд считает, что Удот может быть исправлен без изоляции от общества. Суд постановил признать Удота виновным по части 1 статьи 119 УК РФ и назначить наказание в виде 320 часов обязательных работ", - сказали в суде.

Активист признан виновным по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" (ч. 1 ст. 119) УК РФ. Его задержали 20 мая и отправили под домашний арест. Позже он был отпущен под подписку о невыезде.

Причиной возбуждения уголовного дела стал инцидент в аэропорту Шереметьево в марте 2018 года, когда Удот отобрал телефон у журналистки НТВ, которая снимала его на камеру и просила прокомментировать его отъезд.

Обязательные работы - вид уголовного наказания, заключающийся в выполнении осужденным лицом в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.