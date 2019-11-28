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Медведев заинтересовался идеей использования системы распознавания речи на совещаниях

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заинтересовался возможностью использования системы речевой аналитики и преобразования устной речи в текст для своих совещаний. Так он отреагировал на презентацию системы, которую премьеру провели на выставке инновационных продуктов Сбербанка.

Ему продемонстрировали работу Voice2Med - системы голосового заполнения медицинской документации. Она позволяет избавить медперсонал от письменного заполнения медицинских документов пациента, что значительно экономит их время и помогает сконцентрироваться не на оформлении документации, а на содержании лечения. Voice2Med распознает и понимает речь врача со специфическими терминами, аббревиатурами и сокращениями и заносит распознанный текст в поля медпротокола.

"Хорошая технология", - заметил премьер, предположив, что ее можно было бы внедрять и в других областях, к примеру, адаптировать и для отдельных совещаний, "фиксируя" выступления министров. "Когда сделаете - вы мне эту технологию дайте протестировать на совещании, - попросил Медведев. - Посмотрим, что из этого получится".

Еще одна разработка, которая уже успешно применяется в российских поликлиниках и которую продемонстрировали премьеру, - это голосовой сервис записи на прием к врачу.

Медведеву показали и систему компьютерного зрения, распознавания лиц и объектов VisionLabs. Она способна распознавать лица в потоке людей, и, если найденное лицо имеется в базе, на экран монитора будет выведена соответствующая информация. Программно-аппаратный комплекс Luna Ace распознает лица на расстоянии до трех метров и способен работать даже в полной темноте. Все данные в системе хранятся в зашифрованном виде и защищены от хакерских атак.

"По видеораспознаванию лиц мы уже запускаем с нового года 100 тыс. камер, - сообщил Медведеву мэр Москвы Сергей Собянин. - И в первом квартале запускаем в метро камеры".

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