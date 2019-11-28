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Минюст и приставы поддержали создание реестра недобросовестных коллекторов

Депутат Госдумы Анна Кувычко заявила, что перечень будет содержать информацию о временном запрете деятельности таких организаций и исключении их из реестра

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) поддержали инициативу "Единой России" о создании публичного реестра недобросовестных коллекторов. Об этом в четверг сообщила координатор партпроекта единороссов "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко.

"Мы получили официальные ответы ФССП и Минюста России на предложения партпроекта "Народный контроль" о создании единого реестра жалоб на компании, занимающихся возвратом просроченных задолженностей - так называемых недобросовестных коллекторов", - цитирует Кувычко пресс-служба партии.

Данный перечень, уточнила она, будет содержать информацию о временном запрете деятельности таких организаций, исключении их из реестра, а также будет влиять на рейтинг компаний. По ее словам, Банк России выразил готовность принять участие в обсуждении сервиса для обеспечения защиты граждан от недобросовестных коллекторов.

"Помимо этого, инициативу "Единой России" поддержал и Союз журналистов России, - добавила парламентарий. - При освещении случаев нарушения прав людей в процессе взыскания долгов они будут упоминать названия недобросовестных организаций".

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