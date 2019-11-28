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В Ростове-на-Дону открыли памятник воинам-связистам

Монумент представляет собой мраморную плиту с изображением связиста и памятной надписью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Памятник воинам-связистам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, открыли в Ростове-на-Дону к столетию войск связи, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

Новый монумент представляет собой мраморную плиту с изображением связиста и памятной надписью. Выступивший на торжественной церемонии открытия памятника заместитель губернатора региона Вадим Артемов отметил, что дата открытия памятника была выбрана неслучайно, ведь именно осенью 1919 года было сформировано управление связи - предшественник современных войск связи.

"Сегодня, сто лет спустя, труд связиста все так же самый необходимый, самый почетный и ответственный", - сказал Артемов. Он выразил уверенность в том, что этот памятник воинам-связистам в регионе станет необходимым звеном между теми, кто встал на защиту Родины в 1941 году, и теми, кто сегодня стоит на страже ее интересов.

В пресс-службе напомнили, что более миллиона военных связистов активно участвовали в сражениях, обеспечивали связь и оповещения об обстановке на фронтах, снабжали штабы сведениями, передавали на места боевые приказы командования.
Семеро связистов повторили подвиг Александра Матросова, закрыв собой амбразуры вражеских дзотов, четверо воевали в летных экипажах, командиры которых, как Николай Гастелло, направили свои горящие самолеты на вражеские колонны. Тысячи связистов были награждены орденами и медалями СССР, 300 воинов-связистов удостоены звания героя СССР, трое из них - уроженцы Ростовской области.

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РоссияРостовская область
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