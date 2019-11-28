Организаторы проекта "Лидеры России" помогут подготовить подобный конкурс в Азербайджане

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Организаторы конкурса управленцев "Лидеры России" займутся обучением экспертов, которые будут проводить аналогичный конкурс в Азербайджане. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров на полях общего собрания клуба "Эльбрус", который объединяет победителей "Лидеров России".

"В стадии подписания находится соглашение с Азербайджаном, в соответствии с которым мы будем обучать оценщиков и помогать с подготовкой заданий для аналогичного конкурса в этой стране", - сказал Комиссаров.

Собеседник агентства напомнил, что организаторы конкурса также будут помогать в подготовке подобного проекта в Казахстане.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная компания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. 28 октября начался дистанционный этап конкурса. Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах с января по март 2020 года. Сразу после этого пройдет суперфинал конкурса.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.