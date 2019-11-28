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Росмолодежь рассчитывает на создание сети молодежных образовательных центров в России

По словам главы Росмолодежи Александра Бугаева, планируется, что форумная кампания также будет привязываться к "Тавриде", "Машуку" и "Сенеже"

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Объекты "Таврида", "Машук" и "Сенеж" станут началом создания сети молодежных образовательных центров по всей России. Такое мнение в четверг на встрече с участниками Всероссийской кадровой школы молодежных НКО в Казани высказал глава Росмолодежи Александр Бугаев.

"Мы вплотную подошли к строительству трех крупных круглогодичных молодежных центров в рамках национального проекта "Образование", есть федеральный проект "Социальная активность", в котором предусмотрено финансирование, сейчас ведутся проектные работы по созданию трех крупных молодежных образовательных центров, не только молодежных. <…> Это первые ласточки создания сети молодежных образовательных центров по всей стране", - сказал он, уточнив, что речь идет об объектах "Таврида", "Машук" и "Сенеж".

По словам Бугаева, планируется, что форумная кампания также будет привязываться к данным объектам. "Так, уже "Территория смыслов" в этой логике перенесена в "Сенеж", "Таврида" - это вообще огромный кластер на 200 га с фестивалем и форумом, и форум "Машук". В идеале, все молодежные форумы будут привязаны к круглогодичным образовательным центрам", - уточнил он.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Всероссийская кадровая школа молодежных НКО проходит в Казани с 25 по 29 ноября. Ее участниками стали более 400 руководителей детских и молодёжных некоммерческих организаций, члены региональных общественных палат, члены выборных органов местных и региональных НКО в возрасте от 18 до 30 лет из 75 субъектов РФ.

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