Близнецов из Южно-Сахалинска готовят к трансплантации почки

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Близнецы из Южно-Сахалинска готовятся к операции по трансплантации почек, один мальчик сейчас в Москве, второй пока на Сахалине. Об этом на брифинге в четверг сообщила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина.

Ранее "Газета.Ru" сообщала, что врач Михаил Каабак сможет прооперировать братьев-близнецов с Сахалина, которым требуется пересадка почек. Отец детей Сергей Кузнецов рассказал изданию, что 20 ноября встречался с представителем Минздрава, который сказал, что родители сами смогут выбрать врача-трансплантолога. Вопрос о вакцинации ребенка перед проведением ему трансплантации почки Каабак поднимал на встрече с главой Минздрава Вероникой Скворцовой.

"Один из братьев, который находится сейчас в Российской детской клинической больнице, получает диализ, ему начата сегодня вакцинация. Операция будет возможна после того, как все необходимые вакцины будут введены, это [около] месяца", - сказала Байбарина.

Брат, у которого аналогичное заболевание, находится в Южно-Сахалинске, его консультируют московские специалисты, отметила она. "Как только ребенок станет транспортабелен, мы надеемся, что в ближайшие дни появится возможность транспортировать его сюда", - указала Байбарина, уточнив, что после проведения всех необходимых подготовительных процедур детям проведут трансплантацию.

Что произошло

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что родители пациентов Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей требуют сохранить действовавшую в течение года программу по трансплантации. Оперирующие врачи-трансплантологи Михаил Каабак и Надежда Бабенко, работавшие в центре на четверть ставки, с февраля провели 23 операции по пересадке, однако в сентябре, когда они принесли трудовые книжки в центр для оформления на полную ставку, им сообщили, что их работа в центре завершена. Позднее в СМИ со ссылкой на Каабака появилась информация, что 75 детей нуждаются в трансплантации почки. Глава Минздрава, отвечая в среду на вопросы журналистов, отметила, что сейчас в регистре находятся 25 детей.

Скворцова встретилась с Каабаком и Бабенко 26 ноября, а с 28 ноября врачи приняты в штат НМИЦ здоровья детей с повышением - руководителем отдела трансплантации органов детям и заместителем руководителя, соответственно. Сам Каабак назвал свое увольнение недоразумением. На брифинге в четверг он отметил, что трансплантации почки сейчас ожидают восемь детей. Первые операции врачи рассчитывают провести в НМИЦ здоровья детей уже в начале декабря.