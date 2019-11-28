Молодежь Карачаево-Черкесии обучат на форуме новым техникам ведения бизнеса

ЧЕРКЕССК, 28 ноября. /ТАСС/. Молодежный бизнес-форум стартовал в четверг на курорте Архыз, студентов и начинающих предпринимателей Карачаево-Черкесии в рамках форума обучат новым техникам ведения бизнеса, построению проектов и проектных команд. Форум проводится по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил ТАСС один из организаторов форума, врио генерального директора АО "Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики" Науруз Байрамкулов.

"Сегодня, 28 ноября, в поселке Архыз стартовал третий молодежный бизнес-форум Карачаево-Черкесской Республики. Это ключевой событие в жизни молодежи республики, которая хочет собраться и обсудить вопросы развития малого и среднего предпринимательства, роли молодежи в этом развитии. Молодых людей обучат новым техникам ведения бизнеса, построению проектов и проектных команд. Они смогут завести новые знакомства и приобрести уникальные навыки, которые позволят действующим предпринимателям стать эффективнее, а тем, кто только планирует начать свой путь, решиться и сделать шаг вперед к развитию нашей страны", - сказал Байрамкулов.

Он добавил, что в форуме принимают участие более 200 человек. В первый день форума пройдет четыре образовательных блока по темам: "Роль личности в предпринимательстве", "Маркетинговое сопровождение бизнеса", "Проектное управление в бизнесе и построении карьеры" и "Женское предпринимательство".

В следующие дни будет организована форсайт-сессия "Развитие КЧР", инвестиционная бизнес-сессия "Создай свой проект". Круглые столы на тему формирования концепции проекта, места его реализации и параметров, а также поисков финансирования. Также пройдет выставка проектов республики. Студенты и начинающие предприниматели научатся проводить маркетинговое исследование, определять инвестиционные площадки, принимать участие в грантовых конкурсах. После окончания форума, для участников будет проведена экскурсия по территории курорта.

Молодежный бизнес-форум Карачаево-Черкесской Республики проходит 28-30 ноября, он организован Министерством туризма, курортов и молодежной политики и АО "Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики и Союзом молодежи КЧР в рамках федерального проекта "Популяризация предпринимательства".