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Матвиенко обеспокоена сокращением использования устной речи на уроках

Председатель Совфеда отметила, что сокращение устной речи на уроках идет в геометрической прогрессии и высказала опасения, что в какой-то момент все общение учителя с ребенком может перейти только в интерактивную форму

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что на тему сокращения объемов использования устной речи на школьных уроках, которая обсуждалась в четверг на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, обязательно нужно обратить внимание.

Вице-спикер Госдумы и член Совета Ирина Яровая на заседании предложила в каждом школьном предмете обязательно установить норматив устных заданий, так как в современной системе образования ребенок и учитель все больше взаимодействуют в форме, которая не предполагает использование устной речи. Она отметила, что сокращение устной речи на уроках идет в геометрической прогрессии и высказала опасения, что в какой-то момент все общение учителя с ребенком может перейти только в интерактивную форму.

"Сегодня усвоение материала, обучение с использованием новых технологий - это здорово и замечательно, но обесчеловечивать этот процесс нельзя. И мы пришли к тому, что дети разучились говорить, пропадает красивая устная речь, не учат стихи, не умеют друг с другом общаться. Тема поднята очень правильно", - сказала Матвиенко журналистам по итогам заседания.

По ее мнению, эксперты должны определить, каким нормативным актом это можно урегулировать. "Но то, что на это надо обратить внимание, это абсолютно точно. Чтобы у этого поколения не ушла речевая культура", - сказала спикер Совфеда.

Она отметила, что дети, сидя на одной лавочке в школе, зачастую не разговаривают, а переписываются с помощью электронных сообщений. "Надо максимально эффективно использовать современные технологии, но поскольку это уже вызывает тревогу и определенную угрозу потери нашего богатого языка, потерю общения, потерю речевого искусства, надо реагировать на это", - заключила Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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