Депутат Госдумы призвала власти Карелии составить список неблагонадежных застройщиков

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко на заседании законодательного собрания Карелии в четверг обратилась к руководству республики в просьбой составить список ненадежных застройщиков и фирм-проектировщиков, которые не успевают достроить в срок объекты, включенные в федеральную целевую программу (ФЦП) развития республики, либо строят их с нарушениями.

ФЦП к столетию Карелии будет исполнена до конца в 2020 года в усеченном виде. Власти намерены исключить из программы девять объектов из 19 - объекты газоснабжения, психоневрологический интернат на 450 мест в Суоярви, посадочную полосу в Костомукше, мостовые сооружения - так как их стоимость значительно выросла после проектировки в сравнении с прогнозируемой ценой на старте реализации программы в 2015 году и теперь их невозможно построить в рамках выделенного федерального финансирования в 3 млрд рублей.

"Здесь есть проблемы с застройщиками, есть проблемы с проектировщиками. Поэтому я попросила правительство все-таки сформировать черный список застройщиков", - сказала депутат, добавив, что внесет аналогичное предложение в Госдуму.

Она подчеркнула, что республика часто не справляется с освоением федеральных средств, нередко проблемы возникают из-за недобросовестных подрядчиков, которые берутся за строительство важных социальных объектов. Так, например, при строительстве ФОКа в Медвежьегорске властям пришлось расторгнуть контракт с застройщиком, который не успевал сдать объект в срок. Физкультурный комплекс должен был открыться ко Дню республики, летом 2019 года, однако из-за смены подрядчика и необходимости переделывать ряд уже сделанных работ срок сдачи объекта пришлось перенести.

Проблемы возникли и при реконструкции здания Национальной библиотеки Карелии в Петрозаводске: после проведения работ в здании стала осыпаться штукатурка, частично разрушились фасад и цоколь нового корпуса, в помещениях протекает крыша, в том числе в книгохранилище и ремонтной мастерской. Руководство региона обратилось в Следственный комитет с просьбой разобраться, кто виноват в недобросовестной работе - исполнитель или ошибки в разработанном проекте.

Новая редакция программы

На ближайшем заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, которое пройдет 13 декабря в Москве, Пивненко намерена поднять вопрос о "недопустимости такой работы по организации выполнения ФЦП". Депутат раскритиковала выбор властями регионов объектов для исключения из юбилейной программы, рассчитанной до 2020 года. Так, в планах регионального правительства осталось строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Сортавале, в то время как от строительства ВПП в Костомукше, одного из основных объектов, направленных на развитие транспортной доступности северных территорий республики, решено отказаться.

Кроме того, из новой редакции ФЦП исчезло строительство газопровода на севере Карелии. По словам Пивненко, которая входит в Госкомиссию по подготовке к празднованию столетия Карелии, программа определяла объемы финансирования и сроки строительства до 2022 года, были даны гарантии на закупку газа в течение 15 лет, что должно было обеспечить развитие горно-обогатительного комбината в Костомукше, создание инфраструктуры в Муезерском, Калевальском, Сегежском и Медвежьегорском районах.

"Я получила письмо от первого заместителя [председателя Госкомиссии, секретаря Совбеза РФ Николая] Патрушева о том, что материалы в "Газпроме" запрошены, и "Газпром" отвечает, что Республика Карелия не предоставила необходимой документации", - сказала Пивненко.

В ответ на критику Пивненко министр экономического развития Карелии Павел Буренков заметил, что объекты, которые республиканское правительство намерено исключить из ФЦП, реализуют в рамках других федеральных программ. "От планов мы не отказываемся", - сказал Буренков.

ФЦП к столетию Карелии

ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в 2015 году была одобрена правительством России. Ее цель - развитие и реализация экономического потенциала республики. Среди задач программы - повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики, инфраструктурное обеспечение экономического развития. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд рублей из федерального бюджета и 631,6 млн рублей - из республиканского.