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Глава Калмыкии намерен вернуть ученую степень, которой лишился в 2016 году

Бату Хасиков также сообщил, что накануне защитил выпускную аттестационную работу в Высшей школе экономики по теме "Проектное управление в реализации стратегии социально-экономического развития"

ЭЛИСТА, 28 ноября. /ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков заявил, что намерен вернуть степень кандидата наук, которой был лишен в 2016 году после обвинений в наличии плагиата в его кандидатской работе.

В декабре 2011 года Хасиков в РАНХиГС защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук по теме "Политика российского государства в области физической культуры и спорта: проблемы формирования и реализации". 16 февраля 2016 года его лишили звания кандидата наук профильным диссертационным советом при Российской академии дружбы народов из-за заимствований, обнаруженных в его работе. РБК сообщал, что эксперты сообщества "Диссернет" тогда обнаружили, что в его работе якобы данные о Карачаево-Черкесии выдавались за информацию о Калмыкии.

Как написал Хасиков в четверг на своей странице в соцсети "ВКонтакте", "камнем преткновения" в этой истории стала статистика, которую он "при написании работы запросил у Минспорта Калмыкии - за 2008-2011 годы - и которая якобы оказалась статистикой того же ведомства Карачаево-Черкесии". Он пояснил, что не мог "перепроверить эти статистические данные".

"Но могу заверить, что сейчас в Минспорта Калмыкии точно будет порядок, - пишет глава республики. - Все встанет на свои места. Но по кандидатской будем разбираться. Я много сил и терпения потратил". Хасиков подтвердил ТАСС, что "намерен вернуть ученую степень".

Он также отметил, что накануне защитил выпускную аттестационную работу в Высшей школе экономики по теме "Проектное управление в реализации стратегии социально-экономического развития", посвященную исследованию проблем Калмыкии и поиску путей их решения. Он подчеркнул, что работа имеет практическую направленность и под руководством наставников ВШЭ он уже изучил передовой опыт в этой сфере, который и намерен применить в республике.

"Нам предстоит реализовать большое количество проектов и мероприятий, и всем этим нужно управлять грамотно и эффективно, а это целая наука. Для себя определил срок, когда система должна заработать как часы и выдать зримые результаты. Три года!" - добавил глава Калмыкии.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияКалмыкияХасиков, Бату Сергеевич
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