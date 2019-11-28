В Москве наградили победителей конкурса для СМИ Агентства стратегических инициатив

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения наград VIII Всероссийского конкурса журналистов "Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи" Агентства стратегических инициатив (АСИ) прошла в Москве в четверг вечером, передает корреспондент ТАСС. Победителями и лауреатами в девяти номинациях стали журналисты и блогеры со всей страны, в их числе журналисты ТАСС и мультимедийного портала ТАСС "Это Кавказ" Анастасия Степанова и Диана Магомаева.

"Мы в агентстве ТАСС не понаслышке знаем, что значит освещать вопросы предпринимательства. Эта тема постоянно есть у нас как в повседневной информационной повестке дня, так и в рамках освещения национальных проектов. Мы помним, что в нашей стране в общественном сознании образ предпринимателя не всегда был однозначным, поэтому наши сегодняшние лауреаты выполняют большую и важную миссию, рассказывая о том, что значит быть бизнесменом", - сказал на церемонии вручения наград главный редактор информационного агентства ТАСС Михаил Петров.

Заместитель генерального директора АСИ Игорь Карачин отметил, что победителями и лауреатами конкурса стали представители СМИ из 27 регионов России. "Я всегда прошу жюри, тех, кто оценивает работы журналистов, - а в этом году более 2 тыс. заявок пришло на конкурс - чтобы они как можно большее внимание уделяли региональным журналистам. Понятно, что те, кто работает в Москве, делают большую и важную работу. Но мы, Агентство стратегических инициатив, работаем на территории всей страны, и нам очень важно, чтобы мы встречались и с большим уважением отмечали тех, кто работает на местах, поскольку от их работы зависит очень многое", - сказал он на церемонии награждения.

Победители конкурса

Среди материалов на тему "Поддержка проектов городского благоустройства и развитие городских сообществ" лучшим стал лонгрид журналиста информационного проекта ТАСС "Это Кавказ" Дианы Магомаевой "Красота - не главный критерий. Комфорт - более важное понятие". "Я бы хотела выразить большое спасибо порталу "Это Кавказ", который предоставляет возможность знакомить людей с Северного Кавказа со всем миром. Спасибо большое, это наша общая победа", - сказала она.

Победу в номинации "Подготовка кадров для экономики будущего" одержала автор материала "Заработал кучу денег, но остался ребенком. 17-летние программисты - о своей работе", журналист информационного агентства ТАСС Анастасия Степанова. "Спасибо АСИ за эту награду, мне очень приятно получить приз именно за этот текст, потому что он вдохновляющий. Мои знакомые, у которых дети подростки и школьники, они показывают этот текст своим детям, и он их вдохновляет хорошо учиться и повторять истории успеха", - поделилась на вручении Степанова.