В Москве наградили победителей конкурса для СМИ Агентства стратегических инициатив

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения наград VIII Всероссийского конкурса журналистов "Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи" Агентства стратегических инициатив (АСИ) прошла в Москве в четверг вечером, передает корреспондент ТАСС. Победителями и лауреатами в девяти номинациях стали журналисты и блогеры со всей страны, в их числе журналисты ТАСС и мультимедийного портала ТАСС "Это Кавказ" Анастасия Степанова и Диана Магомаева.
"Мы в агентстве ТАСС не понаслышке знаем, что значит освещать вопросы предпринимательства. Эта тема постоянно есть у нас как в повседневной информационной повестке дня, так и в рамках освещения национальных проектов. Мы помним, что в нашей стране в общественном сознании образ предпринимателя не всегда был однозначным, поэтому наши сегодняшние лауреаты выполняют большую и важную миссию, рассказывая о том, что значит быть бизнесменом", - сказал на церемонии вручения наград главный редактор информационного агентства ТАСС Михаил Петров.
Заместитель генерального директора АСИ Игорь Карачин отметил, что победителями и лауреатами конкурса стали представители СМИ из 27 регионов России. "Я всегда прошу жюри, тех, кто оценивает работы журналистов, - а в этом году более 2 тыс. заявок пришло на конкурс - чтобы они как можно большее внимание уделяли региональным журналистам. Понятно, что те, кто работает в Москве, делают большую и важную работу. Но мы, Агентство стратегических инициатив, работаем на территории всей страны, и нам очень важно, чтобы мы встречались и с большим уважением отмечали тех, кто работает на местах, поскольку от их работы зависит очень многое", - сказал он на церемонии награждения.
Победители конкурса
Среди материалов на тему "Поддержка проектов городского благоустройства и развитие городских сообществ" лучшим стал лонгрид журналиста информационного проекта ТАСС "Это Кавказ" Дианы Магомаевой "Красота - не главный критерий. Комфорт - более важное понятие". "Я бы хотела выразить большое спасибо порталу "Это Кавказ", который предоставляет возможность знакомить людей с Северного Кавказа со всем миром. Спасибо большое, это наша общая победа", - сказала она.
Победу в номинации "Подготовка кадров для экономики будущего" одержала автор материала "Заработал кучу денег, но остался ребенком. 17-летние программисты - о своей работе", журналист информационного агентства ТАСС Анастасия Степанова. "Спасибо АСИ за эту награду, мне очень приятно получить приз именно за этот текст, потому что он вдохновляющий. Мои знакомые, у которых дети подростки и школьники, они показывают этот текст своим детям, и он их вдохновляет хорошо учиться и повторять истории успеха", - поделилась на вручении Степанова.
В номинациях "Материал о предпринимательстве в эфире телекомпании" и "Материал о предпринимательстве в эфире радиостанции" лучшими были признаны журналисты телеканала РБК Анастасия Овчар из Новосибирской области и радио "Спутник в Крыму" Андрей Матюхин. "Хочу отметить, что сейчас предпринимательство в Крыму развивается бурными темпами. Мы первые в стране по количеству предпринимателей, которые каждый день появляются в республике несмотря на санкции. Поэтому будем и дальше говорить о бизнесе, о предпринимательстве, не только о проблемах, но и об успехах", - сказал Матюхин после получения награды.
В номинации "Цифровые решения для регионов: большие данные на службе у людей" победителем стала журналист интернет издания Rusbase Екатерина Гаранина за лонгрид "Мы делали наше устройство ночью в гостинице с помощью утюга и паяльника".
Первое место в номинации с самым высоким конкурсом - 350 человек на место - "Материал о предпринимательстве или инвестиционном климате в России в печатном издании, в интернет-СМИ, на сайте информационного агентства или в блогосфере" заняла Любовь Кондрашова, представляющая издательский дом "Губернские ведомости" Сахалинской области с работой "Сахалинцы узнали, чем должен пахнуть настоящий камамбер". Победителем в номинации "Иллюстрация на тему предпринимательства или инвестиционного климата" стал Павел Васильев из газеты "Тамбовская жизнь".
Алина Бережная из Республики Татарстан, сотрудник портала "Город Казань KZN.RU", получила первое место в номинации "Материал об историях успеха участников "WorldSkills Россия "Профессионалы на старте". "Я рада, что представляю свой регион, свой любимый город, и рада, что победила именно в этой номинации, потому что она для молодежи будущего", - сказал победительница. В специальной номинации "Материал на тему "Защита прав и законных интересов предпринимателей" победу одержал журналист ГТРК "Тула" Алексей Еремин. На церемонии награждения он поблагодарил своих коллег, отметив, что работа на телевидении - это, в первую очередь, работа команды.
О конкурсе
Конкурс АСИ проводится с 2012 года. В этом году поступило 2,5 тыс. работ журналистов и блогеров из всех 85 регионов страны.
Работы принимались по восьми номинациям, в числе которых - материал о предпринимательстве в эфире телекомпании; материал о предпринимательстве или инвестиционном климате в России в печатном издании, в интернет-СМИ, на сайте информационного агентства или в блогосфере; иллюстрация на тему предпринимательства или инвестиционного климата; лучший материал о поддержке проектов благоустройства и развитии городских сообществ.
По итогам голосования были отобраны 100 лучших работ, победители получили денежные призы.