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Памятную серебряную монету и маркированные конверты выпустят к 100-летию Северной Осетии

В рамках празднования юбилея республики также планируется создание этнодеревни, проведение праздничных концертов, творческих конкурсов среди школьников и студентов, спортивных состязаний и выставок

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 ноября. /ТАСС/. Северная Осетия к 100-летию образования республики, которое отмечается в 2024 году, заложит новые парки и скверы, выпустит памятную серебряную монету, маркированные конверты, также появятся новые турмаршруты, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам первого заседания республиканского оргкомитета по подготовке к празднованию.

"Запланирован ряд культурных, просветительских, научных, спортивных мероприятий - как в столице Северной Осетии, так и в районных центрах и населенных пунктах республики, которые пройдут в течение ближайших лет и до конца 2024 года. Среди них: закладка памятных парков и скверов, выпуск серебряной монеты и маркированных конвертов, изготовление сувенирной продукции, показ фильмов североосетинского производства, разработка туристического маршрута, исторический квест", - говорится в сообщении.

Также планируется создание этнодеревни, проведение праздничных концертов, творческих конкурсов среди школьников и студентов, международных конференций, спортивных состязаний, выставок, благоустройство центральных улиц и общественных территорий, капитальный ремонт и реконструкция ряда объектов.

После утверждения на региональном уровне все пункты плана будут согласовываться с профильными министерствами РФ, затем Министерство культуры России подготовит сводный план, который будет рассмотрен членами федерального оргкомитета.

Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Северной Осетии возглавил вице-премьер РФ Виталий Мутко. Заместителями председателя организационного комитета назначены глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Президент России Владимир Путин в мае 2019 года подписал указ о праздновании в 2024 году 100-летия Северной Осетии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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