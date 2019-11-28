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В Facebook назвали причину сбоя в работе своих приложений

В компании заявили, что проблемы произошли с одной центральных программных систем

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники компании Facebook полагают, что причиной неполадок в работе принадлежащей ей одноименной соцсети и других приложений в четверг стал сбой программного обеспечения, сейчас ведется работа над полным восстановлением. Об этом представители Facebook сообщили ТАСС.

"Ранее сегодня из-за проблемы с одной из наших центральных программных систем у многих людей возникли трудности с доступом к приложениям Facebook, - отметили в компании. - Мы быстро провели анализ, начали возобновлять предоставление доступа, сейчас мы следим за полным восстановлением. Мы приносим извинения за неудобства".

Согласно данным сервиса Downdetector, ранее наблюдались сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook. О проблемах сообщали пользователи в России, США, Великобритании, Франции и в других странах.

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