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Facebook восстановил работу своих приложений после сбоя

Причиной неполадок были проблемы с одной из центральных программных систем

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть и другие приложения, полностью восстановили их нормальную работу после сбоя в четверг. Об этом официальные представители Facebook сообщили ТАСС.

"Ранее сегодня у многих были трудности с доступом к приложениям Facebook. Проблема уже решена, мы возобновили работу на 100% для всех и приносим извинения за неудобства", - говорится в полученном по электронной почте заявлении компании. Ранее в Facebook уточнили, что причиной неполадок были проблемы "с одной из центральных программных систем".

Согласно данным сервиса Downdetector, ранее в четверг наблюдались сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook. О проблемах сообщали пользователи в России, США, Великобритании, Франции и в других странах.

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