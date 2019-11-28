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Российско-итальянский форум-диалог по линии гражданских обществ возобновил работу

Форум-диалог создан по инициативе Владимира Путина и Сильвио Берлускони в 2004 году

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российско-итальянский форум-диалог по линии гражданских обществ возобновил полноформатную работу и планирует ряд проектов, направленных на укрепление двусторонних контактов, а также поддержку малого и среднего бизнеса.

По словам посла Италии в России Паскуале Терраччано, этот формат является "необходимым дополнением в динамике насыщенных двусторонних отношений между Италией и Россией".

"Это то пространство, где встречаются экономика, культура, высшее образование, общество и религия, - сказал итальянский дипломат, выступая в четверг на презентации российско-итальянского форума-диалога. - Форум был первым подобным форматом, который связал Россию с одним из государств Европы. Наша задача - поддерживать престиж этого формата с тем, чтобы те начинания, которые мы запускаем сейчас, были в духе и оправдывали бы те амбиции, с которыми он появился на свет".

Кроме того, посол призвал итальянских представителей в РФ "внести существенный вклад в успешное проведение всех мероприятий по линии форума".

В свою очередь сопредседатель форума-диалога с итальянской стороны, президент ассоциации итальянских промышленников в РФ "Конфедерация итальянской промышленности" Эрнесто Ферленги отметил важность сотрудничества профессиональных сообществ, вовлеченных в развитие двусторонних отношений по линии гражданских обществ. "Спрос на постоянный рост в отношениях между странами на обмен, на желание создавать синергию между нашими народами сегодня настолько велик и динамично растет, что делает нашу работу по возрождению данного формата востребованным и необходимым, - сказал он. - В частности, русский язык в Италии находится на третьем месте по востребованности, а в России итальянский язык изучают более 14 тыс. молодых людей. Важно добиться, чтобы диалог не заканчивался".

"В 2020 году в Италии планируется провести свыше 50 мероприятий, в частности в марте 2020 года в Москве и в сентябре в Сочи мы намерены провести встречи итальянских и российских журналистов, поскольку сейчас мы все нуждаемся в объективном освещении событий в мире, - отметил итальянский Ферленги. - В посольстве России в Риме 4 декабря мы расскажем более подробно о предстоящих мероприятиях".

"Наша работа не прекращалась, несмотря на геополитические осложнения. По линии гражданских обществ проводилась регулярная работа с тем, чтобы наши народы лучше узнавали друг друга и стремились к укреплению взаимоотношений", - сказал сопредседатель с российской стороны, вице-президент торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев. По его словам, одной из важных инициатив по развитию отношений между странами станет "создание в РФ совместного российско-итальянского фонда по поддержке малого и среднего бизнеса". "Реализация этого проекта будет направлена на активизацию двусторонних отношений между Россией и Италией", - продолжил он.

Деятельность Форума

Российско-итальянский форум-диалог по линии гражданских обществ - это долгосрочный проект, направленный на дальнейшее развитие отношений между Россией и Италией. Форум-диалог создан по инициативе Владимира Путина и Сильвио Берлускони в 2004 году. В 2014 году деятельность форума с итальянской стороны была приостановлена.

В рамках визита президента России Владимира Путина в Рим в июле 2019 года было принято решение о возобновлении деятельности Форума.

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