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Старейшая жительница США умерла в возрасте 114 лет

По данным Gerontology Research Group, теперь старейшей американкой стала Хестер Форд

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Старейшая жительница США Алелия Мерфи умерла в возрасте 114 лет. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

Родственники Мерфи подтвердили, что она ушла из жизни в субботу. По каким причинам, пока не уточняется. Согласно оценкам геронтологической службы Gerontology Research Group, ей было 114 лет и 140 дней. Похороны состоятся в Нью-Йорке на следующей неделе.

Мерфи родилась в июле 1905 года в штате Северная Каролина и жила в Нью-Йорке с 1926 года. Она почти всю жизнь работала швеей.

По данным Gerontology Research Group, теперь старейшей американкой стала Хестер Форд. Она родилась в августе 1905 года. Самым пожилым человеком на планете является жительница Японии Канэ Танака. Ей сейчас 116 лет.

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