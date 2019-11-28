В Приморье готовы создать организацию для ухода за российскими памятниками в АТР

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Постоянный уход за российскими памятными объектами, расположенными на территории стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), могла бы взять на себя общественная организация, создать которую готово музейное сообщество в Приморском каре. Об этом в беседе с ТАСС рассказал директор Приморского государственного музея им. Арсеньева, член совета при президенте РФ по культуре и искусству Виктор Шалай.

Вопрос о российском наследии в Маньчжурии директор музея поднял на встрече президента РФ Владимира Путина с общественностью Дальнего Востока. По итогам встречи 6 сентября президент поручил заняться вопросом реставрации русских воинских захоронений и памятников истории и культуры в странах АТР. Также правительству поручено предусмотреть финансовое обеспечение этой деятельности

"Уходом за данными объектами необходимо заниматься постоянно - это не единовременное действие. И если государство начнет этот процесс, то Приморский музей не хотел бы оставаться в стороне. Мы можем содействовать созданию общественной организации, которая займется поддержанием российских памятников исторического и культурного наследия в надлежащем состоянии. К примеру, раз в год группа дальневосточников будет выезжать в соседнюю страну для наведения порядка на этих объектах", - сказал Шалай.

Он добавил, что в самих этих странах сегодня живут россияне, которые готовы участвовать в этой работе, им нужно лишь разрешение от местных властей. В качестве примера он привел ситуацию в Китае, где русской диаспоре не всегда удается найти общий язык с чиновниками в вопросе получения доступа к российским памятным объектам.

"В эту работу следует включить все наши памятники, находящиеся на территории Китая. Также считаю необходимым постановку вопроса о наличии подобных объектов в Корее и Монголии. Предположу, что один из наименее сложных способов сбора таких данных - это получение информации по дипломатическим каналам. Кроме того, в Японии остались русские могилы, за которыми сейчас в силу своего менталитета ухаживают сами японцы. Однако это не означает, что наше участие здесь не требуется", - отметил директор Музея Арсеньева.