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Сеул предложит КНДР отремонтировать туристические объекты в Кымгансане

Как сообщили в министерстве объединения, такая возможность обсуждается на консультациях с участием представителей правительства и частного бизнеса

СЕУЛ, 29 ноября. /ТАСС/. Республика Корея рассматривает возможность ремонта объектов туристической инфраструктуры, возведенных ее компаниями в северокорейских горах Кымгансан. Об этом сообщил в пятницу журналистам на брифинге в Сеуле представитель министерства объединения.

"Эта возможность обсуждается на консультациях с участием представителей правительства и частного бизнеса", - подчеркнул он, признав при этом, что позиции Сеула и Пхеньяна по данной проблеме "остаются различными".

В октябре нынешнего года председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения туристической зоны в горах Кымгансан заявил, что республика намерена отказаться от проекта по развитию данного комплекса с Южной Кореей и вести работы самостоятельно. Лидер КНДР распорядился снести "неприглядные постройки", возведенные южнокорейской стороной, предварительно согласовав эти действия с соответствующими ведомствами Южной Кореи.

После этого Север передал Югу запрос о проведении письменных консультаций о судьбе проекта. Сеул в ответ на это предложил провести рабочие переговоры с участием представителей южнокорейского правительства и бизнесменов, однако КНДР отвергла этот запрос, назвав его "абсурдным".

Совместный туристический проект Республики Корея и КНДР начал работу в 1998 году как символ экономического сотрудничества двух стран. Южнокорейские компании вложили в строительство отелей и туристической инфраструктуры около 680 млн долларов. В 2008 году после инцидента с гибелью южнокорейской туристки Сеул принял решение приостановить сотрудничество в этой зоне на неопределенное время.

Теги
КНДРРоссияРеспублика КореяКим Чен Ын
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