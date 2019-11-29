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В Госдуме предложили обучать в школах информатике с пятого, а не с седьмого класса

Новый образовательный стандарт ставит амбициозные задачи, отметил глава профильного комитета Леонид Левин

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Обучение школьников информатике должно начинаться с пятого, а не с седьмого класса, как это предлагается новым федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) данного учебного предмета. Такое мнение высказал в пятницу председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, комментируя представленный Министерством просвещения РФ новый ФГОС.

"Новый образовательный стандарт представляет собой заметный шаг вперед в сравнении с ранее использовавшимися школьными программами по обучению информатике, - приводит слова парламентария его пресс-служба. - В то же время ряд моментов вызывает тревогу, так как может оказать отрицательное и тормозящее влияние на обучение наших детей, которым предстоит строить цифровую экономику, от успешности которой напрямую зависит конкурентоспособность и будущее благополучие нашей страны".

По мнению Левина, "сложно не назвать серьезной ошибкой" то, что новый стандарт предусматривает обучение информатике только с седьмого класса. "Стандарт ставит амбициозные задачи обучения школьников не только цифровой гигиене и безопасности, но и навыкам алгоритмизации и языковому программированию, что при необходимости ограничения обучения тремя годами, очевидно, создает чрезмерную нагрузку на учащихся", - считает он.

"Успешная реализация таких задач была бы возможна, если бы у нас было планомерное обучение цифровой гигиене и безопасности с первого класса, но этого нет, - констатировал Левин. - Поэтому более разумно было бы начинать обучение информатике с пятого класса". На его взгляд, "это позволило бы, по крайней мере, не противопоставлять программу по "Информатике" программе по "Технологии".

"Согласно новому стандарту, необходимые для успешного обучения "Технологии" в пятых-шестых классах навыки грамотного поиска информации, работы с файловой системой, оформления текстовых документов и тому подобное, будут изучаться по предмету "Информатика" только в седьмом классе, что сложно назвать логичным", - заключил глава комитета.

О ФГОС

В четверг совет Минпросвещения по ФГОС одобрил проекты новых стандартов. Их внедрение, как отметили на заседании совета, начнется с 2021 года и будет поэтапным вплоть до 2024 года.

Задача обновить ФГОС и основные образовательные программы была поставлена президентом России и закреплена в поручениях по реализации послания Федеральному собранию. Предыдущие образовательные стандарты, как сообщали в пресс-службе министерства, были приняты еще до вступления в силу закона "Об образовании в Российской Федерации", что само по себе обязывает привести ФГОС в соответствие с законодательством.

Новый проект ФГОС, отмечали в министерстве, не содержит новаций, которые могли бы привести к дополнительной нагрузке на обучающихся или иным негативным последствиям, при этом закрепляет и детализирует требования, сохраняющие фундаментальный характер образования и укрепляющие межпредметные и внутрипредметные связи.

Теги
РоссияЛевин, Леонид Леонидович
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