И чрезвычайно опасен: кто займется учетом отходов I и II классов

ФГУП "РосРАО" (предприятие госкорпорации "Росатом") - федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности - выбрал разработчика единой государственной информационной системы (ГИС) учета и контроля за обращением с опасными отходами. По результатам открытого конкурса победителем стала IT-компания Большая Тройка.

ГИС, разработанная компанией Большая Тройка, должна стать основой безопасной системы по обращению с отходами I и II классов опасности (двух самых губительных для окружающей среды из пяти существующих) и первым шагом на пути управления всей цепочкой: от образования отходов до их переработки во вторичную продукцию.

Как отметили во ФГУП "РосРАО", "этот программный продукт позволит контролировать потоки движения отходов от источника их образования до места обработки, обезвреживания, утилизации или размещения, производить учет, выявлять нарушения, выстраивать оптимальную логистику и моделировать наилучшее размещение инфраструктуры; отдельный модуль позволит централизованно вести договорную работу. На основе этих данных планируется построить прогнозы, оптимизировать транспортировку и переработку отходов I-II классов. Планирование и отслеживание маршрутов движения отходов с возможностью автоматического блокирования транспортного средства (ГЛОНАСС) позволит вести контроль в режиме реального времени", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росатома.

Объемы опасных отходов

Большая часть опасных отходов образуется на промышленных объектах (горючие органические отходы химической и нефтехимической промышленности, растворы кислот и щелочей, промышленные аккумуляторы, свинец- и ртутьсодержащие приборы и т. д.), однако некоторые опасные фракции образуются и в числе ТКО (батарейки, аккумуляторы, ртутные термометры, люминесцентные лампы). При этом отходы I класса приводят к непоправимым повреждениям природных систем без возможности восстановления, а высоко опасные отходы II класса позволяют экосистеме восстановиться не менее чем через 30 лет.

По закону они требуют обязательного обезвреживания, но пока мощностей для этого недостаточно. В России же в настоящее время действуют в основном небольшие предприятия по утилизации, что позволяет переработать не более 1,5% от ежегодно образующегося объема чрезвычайно и высоко опасных отходов.

Например, батарейки на переработку долгое время принимал единственный в стране завод - челябинский "Мегаполисресурс". Этой осенью в Ярославле запущена линия ярославской компании "НЭК". По данным Минпромторга, даже совместных усилий хватит лишь на четверть требуемой мощности.

Построить новую систему обращения с отходами федеральный оператор "РосРАО" сможет, опираясь на данные ГИС. Этот программный продукт от Большой Тройки будет состоять из нескольких модулей. Первый из них представляет собой базу данных, в которой собраны все игроки - образователи отходов, перевозчики, предприятия по обработке, обезвреживанию и утилизации. Также ГИС предоставит федеральному оператору возможность выстраивать бизнес-процессы, вести всю договорную работу с участниками рынка.

Второй модуль обеспечит системный контроль в отрасли, предоставит возможность в реальном времени собирать подробную информацию о перевозках опасных грузов, отслеживать безопасность технологических процессов на предприятиях. На основании всех собранных данных будет разработана единая федеральная схема, которая даст возможность наладить логистику перевозок, оптимизировать потоки отходов и моделировать инфраструктуру, в том числе выбирать оптимальные места для размещения новых предприятий с нужными мощностями.

Транспортный контроль и утилизация

Планирование потоков отходов I и II классов опасности - сложная задача. Навигация планируется с учетом приказов Министерства транспорта, для каждого вида отходов разработаны специальные емкости, которые должны чипироваться. Все машины для контроля перевозок оборудуются системой спутниковой навигации - в результате маршруты их перемещения должны попасть в ГИС, что позволит отслеживать грузы в реальном времени.

Особые требования существуют к состоянию опасного груза во время перевозки. Для этого машины планируется оборудовать специальными датчиками. Любое превышение допустимых показателей по пути сразу попадает в контролирующий модуль ГИС. Это позволит оперативно принять решение в случае чрезвычайной ситуации.

"Мы должны точно знать, где, в какой момент времени находится каждый опасный груз. Если с ним что-то не так, сразу можно выслать службу контроля или аварийную бригаду. Принципиально важно исключить панику и любые ошибочные меры. Таким образом, водитель машины сразу узнает о том, как решить проблему", - рассказывает генеральный директор Большой Тройки Артем Седов.

Конечным звеном в цепочке по обращению с опасными отходами являются объекты обезвреживания и утилизации. Помимо действующих компаний, ключевой базой для создания системы по обращению с опасными отходами "РосРАО" будет инфраструктура, сохранившаяся на объектах, где когда-то уничтожали химоружие. Там уже созданы современные многоуровневые системы обеспечения безопасности и контроля отходов первых двух классов опасности. Объекты планируется переоборудовать под новые задачи, проектная предельная мощность каждого из них составит 50 тыс. тонн. Они будут принимать опасные отходы из своего и соседних регионов.

На основании анализа федеральной схемы и данных о потоках опасных отходов с учетом требований Росприроднадзора и Ростехнадзора будут определены места размещения и мощности недостающих предприятий.

Все объекты инфраструктуры по утилизации и обезвреживанию опасных отходов будет контролировать специальный модуль ГИС компании Большая Тройка. Сейчас собирается информация о производственных мощностях и лицензиях, об оборудовании и технических характеристиках на действующих предприятиях. Следующим этапом планируется введение современных и принципиально новых систем контроля, разделение потоков разных классов опасности и внедрение новых технологий.

"Мы уже приступили к разработкам, прописываем все логические процессы, примерно в марте 2020 года сможем о них рассказать. Главная сложность в том, что все объекты разные. Полигон ТКО - это просто полигон ТКО, а объект обезвреживания может работать еще и с нерегулируемыми III и IV классами опасности. Поэтому необходимо разводить потоки отходов и проследить за самыми опасными. Сейчас смешение отходов разрешено по закону. Например, к I классу подмешивают III класс при термической обработке. Уже сейчас понятно, что внедрение контроля приведет к технологическим изменениям", - добавляет Артем Седов.

"Наша задача - не просто зафиксировать, что на завод приехала тонна опасных отходов. Мы должны проследить за всем циклом и подтвердить, что она обезврежена, - продолжает он. - Бывает так, что после обезвреживания I класса появился II класс и хвост из I класса в меньшем объеме. Завод не может обработать хвост, у него нет технологии. В этот момент мы запускаем новую цепочку. Завод из переработчика становится отходообразователем, дальше по порядку: сбор, транспорт и т. д. На всех этапах контроль. Фактически, мы настраиваем сложные бизнес-процессы, чтобы ни один хвост не потерялся, чтобы вся система заработала".

Запуск ГИС в пилотных субъектах РФ планируется уже во втором квартале 2020 года. В масштабе страны подобная задача решается впервые.

"Для эффективного решения важнейшей экологической задачи по формированию федеральной системы обращения с отходами I-II классов необходимо прежде всего получить актуальные и достоверные данные о местах образования отходов, их количестве и предприятиях, образующих данные отходы. На разработчиках ГИС лежит очень ответственная задача", - заявил первый заместитель генерального директора ФГУП "РосРАО" Максим Корольков.