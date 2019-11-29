Более 3,2 тыс. человек приняли участие в XVI Конгрессе Всемирной федерации хайнаньцев

САНЬЯ /Китай/, 29 ноября. /ТАСС/. Конгресс Всемирной федерации хайнаньцев состоялся в городе-курорте Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). Как сообщил портал "Наньхайван", он собрал более 3,2 тыс. участников из 28 стран и регионов мира.

Конгресс объединил представителей 48 ассоциаций хайнаньцев, действующих по всему миру. Для участия в нем на остров прибыли около 2 тыс. гостей из-за рубежа и порядка 1,2 тыс. человек из городов и уездов провинции Хайнань.

В рамках конгресса, проходившего под слоганом "Один акцент, одни эмоции и одно будущее", состоялись тематические форумы, конференции, круглые столы, конференция по продвижению строительства на острове зоны свободной торговли, культурный и экономический форумы Морского Шелкового пути, а также Хайнаньский молодежный форум.

Съезд хайнаньской диаспоры проводится в городе Санья в третий раз: курортный город принимал третий по счету конгресс (1993 год) и восьмой (2004 год). По словам организаторов, мероприятие этого года стало самым масштабным среди тех, которые проходили на Хайнане, как по насыщенности программы, так и по числу участников.