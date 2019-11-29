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Центр Алмазова объявил аукцион на создание научно-образовательного комплекса в Петербурге

Начальная стоимость контракта составляет 5,1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени В. А. Алмазова объявил аукцион на строительство научно-образовательного комплекса в Петербурге в 2023 году, следует из размещенной на сайте госзакупок аукционной документации.

"Строительство объекта капитального строительства "Научно-образовательный комплекс" ФГБУ НМИЦ имени В. А. Алмазова", начальная стоимость контракта - 5,1 млрд рублей", - говорится в материалах закупки.

Итоги аукциона подведут 13 декабря 2019 года. Исполнитель по контракту должен будет возвести комплекс площадью 64,85 тыс. кв. м в 2023 году. Предполагается, что здание над землей должно будет иметь до шести этажей.

Научно-образовательный комплекс будет расположен рядом с Центром им. Алмазова в Приморском районе Петербурга. Он будет включать учебные корпуса, общежитие, гостиницу.

Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова, основанный в 1980 году, входит в число крупнейших научно-лечебных учреждений России, оказывающих медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную. На базе учреждений центра также проводятся фундаментальные и прикладные исследования в различных областях и осуществляется подготовка научных и медицинских кадров. Его штат насчитывает более 7 тыс. сотрудников, обучение на его площадке проходят свыше 2 тыс. специалистов.

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