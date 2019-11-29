Прокуратура проверит информацию об отказе в инвалидности мальчику из Астрахани

АСТРАХАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Астраханской области проводит проверку после отказа предоставления инвалидности 9-летнему жителю Астрахани Роману Больцеву, которого ранее на протяжении нескольких лет признавали инвалидом по зрению. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Проверка проводится по поручению Генеральной прокуратуры", - сказали в пресс-службе.

Ранее RT сообщил, что Минтруд РФ поручил Федеральному бюро медико-социальной экспертизы провести служебное расследование после отказа Роману Больцеву, у которого неизлечимая патология зрения и несколько серьезных заболеваний, в инвалидности. На протяжении пяти лет мальчика признавали инвалидом по зрению, а когда пришел срок установить ему этот статус до совершеннолетия, региональное бюро медико-социальной экспертизы ответило отказом. После того как мать ребенка решила обжаловать это решение, ему не стали продлевать инвалидность даже на год. Данная история вызвала широкий общественный резонанс.

В региональных министерствах здравоохранения и социального развития и труда ТАСС эту ситуацию не стали комментировать, сославшись на то, что региональное бюро медико-социальной экспертизы напрямую подчиняется федеральным ведомствам. В астраханском бюро медико-социальной экспертизы ТАСС сообщили, что в ближайшее время ребенок пройдет новое освидетельствование.

"Буквально на следующей неделе приедут специалисты из Москвы, из федерального бюро, чтобы провести освидетельствование именно по данному мальчику. Оглашать медицинские сведения мы не имеем право", - сказали в бюро.