Рассел Кроу выставил свою кепку на благотворительный аукцион в помощь пожарным

СИДНЕЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Актер Рассел Кроу выставил на аукцион свою кепку, пообещав утроить самую высокую ставку и пожертвовать все деньги региональной пожарной службе австралийского штата Новый Южный Уэльс (NSWRFS). Об этом артист рассказал на своей странице в Twitter.

Огонь охватил участок леса в районе Нана Глен, в 500 км к северу от Сиднея, где расположен дом 55-летнего актера. Пожарным удалось погасить пламя и спасти дом, однако деревья и кустарники сильно пострадали.

"Может мне стоит продать шляпу с аукциона? С автографом и дарственной подписью тому, кто больше заплатит. А я удвою или даже утрою выигрышную ставку и пожертвую все деньги в фонд NSWRFS (региональной пожарной службы штата Новый Южный Уэльс - прим. ТАСС)", - написал Кроу, обращаясь ко всем своим подписчикам.