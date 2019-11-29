Рассел Кроу выставил свою кепку на благотворительный аукцион в помощь пожарным

СИДНЕЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Актер Рассел Кроу выставил на аукцион свою кепку, пообещав утроить самую высокую ставку и пожертвовать все деньги региональной пожарной службе австралийского штата Новый Южный Уэльс (NSWRFS). Об этом артист рассказал на своей странице в Twitter.
Огонь охватил участок леса в районе Нана Глен, в 500 км к северу от Сиднея, где расположен дом 55-летнего актера. Пожарным удалось погасить пламя и спасти дом, однако деревья и кустарники сильно пострадали.
"Может мне стоит продать шляпу с аукциона? С автографом и дарственной подписью тому, кто больше заплатит. А я удвою или даже утрою выигрышную ставку и пожертвую все деньги в фонд NSWRFS (региональной пожарной службы штата Новый Южный Уэльс - прим. ТАСС)", - написал Кроу, обращаясь ко всем своим подписчикам.
So from a random, silly idea;— Russell Crowe (@russellcrowe) November 29, 2019
twitter auctioning this slightly used hat ... atleast $400,000 Australian has landed with @NSWRFS today. I also see lots of people have got onboard & given what they can.
Thank you. pic.twitter.com/Lsda3HYb8W
Первая ставка составляла $500, однако к утру пятницы лот вырос в цене до рекордных $100 тыс. и ушел с молотка, а общая сумма пожертвований в адрес NSWRFS превысила $400 тыс. Комиссар пожарной службы Шейн Фитцсиммонс поблагодарил Кроу за поддержку. "Мы снимаем перед вами шляпу, Рассел Кроу! Это неоценимая поддержка для наших добровольцев!" - написал Фитцсиммонс на странице NSWRFS в Twitter.
We tip our hat to you, @russellcrowe What an amazing and generous show of support for our incredible volunteers!#nswrfs #nswfires pic.twitter.com/FYSS1B9FKn— NSW RFS (@NSWRFS) November 29, 2019
Кепку Рассела Кроу купил соучредитель австралийского технологического гиганта Atlassian Майк Кеннон-Брук, который подарил этот головной убор ребенку, семья которого потеряла дом в результате лесных пожаров.
Масштабные лесные пожары охватили весь северо-восток континента. За два месяца в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд огнем были уничтожены порядка 1 млн гектаров леса, включая основные места обитания коал. По предварительным данным, в огне погибли более тысячи животных и еще порядка 100 коал пострадали от пожаров и были доставлены в ветеринарные госпитали страны. В борьбе с огнем участвовали более 2 тыс. пожарных, включая расчеты, прибывшие на помощь из Новой Зеландии. К настоящему моменту на территории штата новый Южный Уэльс, который наиболее сильно пострадал от стихии, зарегистрированы около 80 очагов возгорания.
Рассел Кроу - австралийский и американский киноактер и режиссер новозеландского происхождения. Наибольшую известность получил благодаря ролям в таких фильмах, как "Гладиатор", "Секреты Лос-Анджелеса", "Ной", "Славные парни", "Свой человек", "Хозяин морей: На краю Земли", "Поезд на Юму", "Игры разума", "Отверженные", "Нокдаун" и "Мумия". За роль полководца Максимуса в историческом фильме "Гладиатор" в 2001 году он получил премию "Оскар".