{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЧС планирует создать тематические смены для детей в "Артеке" и "Орленке"

В сменах примет участие около 300 детей.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. Министерство чрезвычайных ситуаций совместно с Министерством просвещения планируют создать тематические смены с занятиями по ОБЖ для детей в лагерях "Артек" и "Орленок". Об этом сообщил на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) главный инспектор по пожарному надзору МЧС Игорь Кобзев.

"Мы планируем создать тематические смены в лагерях "Артек" и "Орленок". Непосредственно под нашим руководством будет участие и сопровождение этих детей - детей героев, победителей соревнований "Юный водник", "Юный пожарный", "Юный спасатель", а также детей погибших сотрудников МЧС. И в этих тематических сменах в полном объеме обеспечение безопасности жизнедеятельности применить на практике", - сказал Кобзев. Как он рассказал, в рамках тематических смен для детей будут проводиться занятия по ОБЖ и плаванию. В сменах примет участие около 300 детей.

По его словам, за последние 10 месяцев на территории ЮФО при пожарах погибли 15 несовершеннолетних, в том числе 13 детей в возрасте до 7 лет. Травмы получили 67 несовершеннолетних. На водных объектах в 2019 году погибли 30 детей.

Также Кобзев рассказал, что МЧС совместно с Минпросвещения планируют проработать вопрос подготовки дополнительной программы дошкольного образования. В детских садах предложено обустроить образовательное пространство с помощью которого детям бы "вживлялись инстинкты самосохранения".

Кобзев добавил, что в 2020 году планируется провести детский полевой лагерь в городе Севастополе на базе президентского кадетского корпуса.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Михалков не видит препятствий для регистрации образа Никиты Бесогона как бренда
По словам режиссера, Никита Бесогон - мифологический образ, никогда не являвшийся реальным святым для Русской православной церкви
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС