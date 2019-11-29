МЧС планирует создать тематические смены для детей в "Артеке" и "Орленке"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. Министерство чрезвычайных ситуаций совместно с Министерством просвещения планируют создать тематические смены с занятиями по ОБЖ для детей в лагерях "Артек" и "Орленок". Об этом сообщил на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) главный инспектор по пожарному надзору МЧС Игорь Кобзев.

"Мы планируем создать тематические смены в лагерях "Артек" и "Орленок". Непосредственно под нашим руководством будет участие и сопровождение этих детей - детей героев, победителей соревнований "Юный водник", "Юный пожарный", "Юный спасатель", а также детей погибших сотрудников МЧС. И в этих тематических сменах в полном объеме обеспечение безопасности жизнедеятельности применить на практике", - сказал Кобзев. Как он рассказал, в рамках тематических смен для детей будут проводиться занятия по ОБЖ и плаванию. В сменах примет участие около 300 детей.

По его словам, за последние 10 месяцев на территории ЮФО при пожарах погибли 15 несовершеннолетних, в том числе 13 детей в возрасте до 7 лет. Травмы получили 67 несовершеннолетних. На водных объектах в 2019 году погибли 30 детей.

Также Кобзев рассказал, что МЧС совместно с Минпросвещения планируют проработать вопрос подготовки дополнительной программы дошкольного образования. В детских садах предложено обустроить образовательное пространство с помощью которого детям бы "вживлялись инстинкты самосохранения".

Кобзев добавил, что в 2020 году планируется провести детский полевой лагерь в городе Севастополе на базе президентского кадетского корпуса.