Путин ознакомился с разработками технопарка детской академии "Солнечный город" в Нальчике

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетил в Нальчике детскую академию "Солнечный город", где ознакомился с разработками юных конструкторов и инженеров.

Государственная детская академия творчества "Солнечный город" была открыта в столице Кабардино-Балкарии в январе 2016 года, в ее структуре действует лицей для одаренных детей интернатного типа на 250 человек, а также центр дополнительного образования, охватывающий около 6 тыс. детей и подростоков. Более 1,2 ребят обучаются в открытом здесь детском технопарке "Кванториум".

Путин посетил несколько классов "Кванториума". Так, в классе робототехники ("Робоквантум") президенту продемонстрировали несколько моделей автономного робота для раздельного сбора мусора в городах.

В кабинете "Энерджиквантум" главе государства, в частности, показали модель небольшой передвижной гидроэлектростанции, предназначенной для труднодоступных горных районов, а ребята из класса нанотехнологий ("Наноквантум") выставили разработанные ими материалы для фотоэлектроники - наноструктурированные вольфрамовые оксидные бронзы и наноразмерные серебряные бронзы. Тут же была представлена проектная работа под названием "Избавляемся от вредной привычки" - крем для ногтей на основе травы горькой полыни.

Также Путин пообщался с ребятами в кабинете "Космоквантум" и посетил класс "Юный спасатель" детской академии. В завершение президент сфотографировался с учащимися и оставил запись в книге почетных гостей.