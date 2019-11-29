{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин ознакомился с разработками технопарка детской академии "Солнечный город" в Нальчике

Президент также пообщался с детьми в кабинете "Космоквантум" и посетил класс "Юный спасатель" детской академии
Фото {{sliderIndex+1}} из 3
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 3

Описание
© Михаил Метцель/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетил в Нальчике детскую академию "Солнечный город", где ознакомился с разработками юных конструкторов и инженеров.

Государственная детская академия творчества "Солнечный город" была открыта в столице Кабардино-Балкарии в январе 2016 года, в ее структуре действует лицей для одаренных детей интернатного типа на 250 человек, а также центр дополнительного образования, охватывающий около 6 тыс. детей и подростоков. Более 1,2 ребят обучаются в открытом здесь детском технопарке "Кванториум".

Путин посетил несколько классов "Кванториума". Так, в классе робототехники ("Робоквантум") президенту продемонстрировали несколько моделей автономного робота для раздельного сбора мусора в городах.

В кабинете "Энерджиквантум" главе государства, в частности, показали модель небольшой передвижной гидроэлектростанции, предназначенной для труднодоступных горных районов, а ребята из класса нанотехнологий ("Наноквантум") выставили разработанные ими материалы для фотоэлектроники - наноструктурированные вольфрамовые оксидные бронзы и наноразмерные серебряные бронзы. Тут же была представлена проектная работа под названием "Избавляемся от вредной привычки" - крем для ногтей на основе травы горькой полыни.

Также Путин пообщался с ребятами в кабинете "Космоквантум" и посетил класс "Юный спасатель" детской академии. В завершение президент сфотографировался с учащимися и оставил запись в книге почетных гостей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Михалков не видит препятствий для регистрации образа Никиты Бесогона как бренда
По словам режиссера, Никита Бесогон - мифологический образ, никогда не являвшийся реальным святым для Русской православной церкви
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС