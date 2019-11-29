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Возобновились перелеты между Архангельском и Соловками

Летом авиасообщение с Соловецким архипелагом ограничили из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы

АРХАНГЕЛЬСК, 29 ноября. /ТАСС/. Перелеты между Архангельском и Соловками восстановлено в пятницу. На архипелаге открыли взлетно-посадочная полосу после реконструкции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области

С 18 июня авиасообщение с Соловецким архипелагом ограничили из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. Рейсы на Архангельск осуществлялись только вертолетами Ми-8, перевозящими меньше пассажиров.

"Самолет Л-410 доставил на Соловки местных жителей. Теперь аэропорт Соловков с взлетно-посадочной полосой длиной 961 метров может принимать не только привычные Ан-24 или Л-410, но и Bombardier Q400", - уточнили в пресс-службе.

Реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы начали в мае 2019 года. Старые металлические плиты заменили на современное железобетонное покрытие, построили новый перрон и рулежная дорожка, установили очистные сооружения, обустроили водосточно-дренажную систему и новую трансформаторную станцию.

В 2020 году планируется устройство оставшегося 541 метра полосы. После этого ее длина составит 1,5 тыс. м.

О соловецком аэропорте

Последние ремонтные работы проводились на полосе в 2004 году. Появление современного аэропортового комплекса на Соловках позволит расширить возможности аэропорта, обеспечить прием разных типов воздушных судов и обслуживать большее количество пассажиров. После полного завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы регулярные рейсы на Соловки могут принимать рейсы из других городов Северо-Запада России.

Потребность в реконструкции взлетно-посадочной полосы на Соловках вызвана ее изношенностью: аэропорт построен более 70 лет назад. В 2020 году предполагается полностью обновить полосу, построить служебно-пассажирский терминал. Проектные решения проходят согласование с ЮНЕСКО. Альтернативный путь до архипелага - поездом до города Кемь в Карелии, оттуда на судне по Белому морю.

Теги
РоссияАрхангельская область
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