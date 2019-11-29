Путин назвал интересной идею проводить Совет по межнацотношениям в народных костюмах

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин с иронией воспринял предложение провести следующуюю встречу Совета при главе государства по межнациональным отношениям в национальных костюмах.

Соответствующую идею на заседании этого совещательного органа в пятницу в Нальчике высказал глава Российского конгресса народов Кавказа Асламбек Паскачев. "Давайте сделаем общее фото нашего совета вместе с председателем. А на следующее заседание придем в национальных костюмах", - сказал Паскачев, завершив на этой ноте свое выступление.

Президент изобразил удивление, но с улыбкой ответил: "Хорошая идея, интересная".

Ранее Паскачев уже озвучивал подобное предложение - на заседании Совета по межнациональным отношениям в июле 2017 года в Йошкар-Оле. Путин тогда также прореагировал на эту идею с улыбкой.

Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям был образован в 2012 году. К настоящему времени состоялось 11 заседаний, при этом их проведение в регионах уже стало традицией. В прошлый раз Путин собирал участников совета в октябре 2018 года в Ханты-Мансийске.