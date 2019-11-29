{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин назвал интересной идею проводить Совет по межнацотношениям в народных костюмах

Такую мысль высказал глава Российского конгресса народов Кавказа Асламбек Паскачев

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин с иронией воспринял предложение провести следующуюю встречу Совета при главе государства по межнациональным отношениям в национальных костюмах.

Соответствующую идею на заседании этого совещательного органа в пятницу в Нальчике высказал глава Российского конгресса народов Кавказа Асламбек Паскачев. "Давайте сделаем общее фото нашего совета вместе с председателем. А на следующее заседание придем в национальных костюмах", - сказал Паскачев, завершив на этой ноте свое выступление.

Президент изобразил удивление, но с улыбкой ответил: "Хорошая идея, интересная".

Ранее Паскачев уже озвучивал подобное предложение - на заседании Совета по межнациональным отношениям в июле 2017 года в Йошкар-Оле. Путин тогда также прореагировал на эту идею с улыбкой.

Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям был образован в 2012 году. К настоящему времени состоялось 11 заседаний, при этом их проведение в регионах уже стало традицией. В прошлый раз Путин собирал участников совета в октябре 2018 года в Ханты-Мансийске.

Теги
РоссияСеверный Кавказ
Реклама на ТАСС
Путин осудил появление оскорбительных высказываний в адрес народов РФ, появляющихся в СМИ
Президент подчеркнул, что повлиять на эту ситуацию достаточно сложно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС