{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свердловские власти планируют охватить терапией 90% ВИЧ-инфицированных жителей региона

В 2020 году помочь планируют не менее 54 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Около 90% всех ВИЧ-инфицированных в Свердловской области до конца следующего года планируют охватить антиретровирусной терапией. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщила замминистра здравоохранения области Ирена Базите.

"Перед нами стоит достаточно глобальная задача - на следующий год мы должны не 65% ВИЧ-инфицированных охватить антиретровирусной терапией, а должны выйти на цифру к концу следующего года 90%, чтобы все пациенты, нуждающиеся в терапии, получали ее в полном и своевременном объеме. К концу следующего года мы ставим перед собой цель охватить не менее 54 тыс. человек лечением антиретровирусными препаратами ", - сказала она.

По словам Базите, на сегодняшний день антиретровирусную терапию в Свердловской области получают 35 798 человек - 65,6% от всех лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в связи с ВИЧ. Всего в регионе более 66 тыс. ВИЧ-инфицированных.

Финансирование профилактики и лечения ВИЧ в Свердловской области в 2020 году будет увеличено на 1,1 млрд рублей за счет федерального бюджета. Всего в 2020 году власти региона потратят на эти цели порядка 4,5 млрд рублей, 3,5 млрд рублей из них предоставит федеральный центр.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мать избитой девочки из Ингушетии снимет квартиру, чтобы жить с ней
В настоящий момент ребенок находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС