Свердловские власти планируют охватить терапией 90% ВИЧ-инфицированных жителей региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Около 90% всех ВИЧ-инфицированных в Свердловской области до конца следующего года планируют охватить антиретровирусной терапией. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщила замминистра здравоохранения области Ирена Базите.

"Перед нами стоит достаточно глобальная задача - на следующий год мы должны не 65% ВИЧ-инфицированных охватить антиретровирусной терапией, а должны выйти на цифру к концу следующего года 90%, чтобы все пациенты, нуждающиеся в терапии, получали ее в полном и своевременном объеме. К концу следующего года мы ставим перед собой цель охватить не менее 54 тыс. человек лечением антиретровирусными препаратами ", - сказала она.

По словам Базите, на сегодняшний день антиретровирусную терапию в Свердловской области получают 35 798 человек - 65,6% от всех лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в связи с ВИЧ. Всего в регионе более 66 тыс. ВИЧ-инфицированных.

Финансирование профилактики и лечения ВИЧ в Свердловской области в 2020 году будет увеличено на 1,1 млрд рублей за счет федерального бюджета. Всего в 2020 году власти региона потратят на эти цели порядка 4,5 млрд рублей, 3,5 млрд рублей из них предоставит федеральный центр.