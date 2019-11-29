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В Сочи началась совместная программа "Сириуса" для школьников Индии и России

Мероприятие будет проходить до 7 декабря

СОЧИ, 29 ноября. /ТАСС/. Международная российско-индийская образовательная программа при участии школьников двух стран началась в образовательном центре "Сириус" в Сочи. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба центра.

"С 29 ноября по 7 декабря в партнерстве с Atal Tinkering Labs (under Atal Innovation Mission of India) пройдет первая международная программа - российско-индийская проектная школа "Большие вызовы в сфере устойчивого развития". В ней примут участие 25 индийских и 25 российских школьников, результатом станут их исследовательские и инженерно-технические проекты", - говорится в сообщении.

"Сириус" и индийская правительственная организация Atal innovation mission, занимающаяся поддержкой талантливой молодежи, подписали соглашение о сотрудничестве год назад. Это их первая после соглашения программа. В сентябре прошлого года 10 выпускников "Сириуса" в рамках обмена между странами отправились на стажировку в Индию. В течение четырех дней старшеклассники занимались разработкой инновационных проектов по направлениям "Агротехнологии", "Утилизация отходов", "Зеленая энергия", "Водные ресурсы", "Умная транспортная инфраструктура".

Для участия в программе в этом году среди школьников проводился конкурс, надо было написать эссе и подтвердить знание английского языка. Участники будут работать по пяти направлениям: "Дистанционное зондирование земли", "Биотехнологии и генетические исследования", "Робототехника", "Чистая энергетика и устройства хранения энергии", "Информационные технологии и анализ данных".

"Большое количество созданных в "Сириусе" образовательных методик с успехом распространяется по всей России. Их основной принцип - сочетание опыта лучших педагогов страны с новыми технологиями интенсивного обучения и дальнейшего сопровождения. Это позволяет разработать индивидуальный подход к каждому ребенку. Наша модель обучения очень интересна индийским коллегам, потому что воспитание талантливой молодежи для решения глобальных задач сегодня стало стратегическим приоритетом для каждой из наших стран", - привели в пресс-службе слова руководителя образовательного фонда "Талант и успех".

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует фонд "Талант и успех", открыли в Сочи на базе олимпийских объектов. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России. За четыре года выпускниками центра стали более 34 тыс. школьников.

Теги
ИндияРоссияКраснодарский край
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