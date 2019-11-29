Первое национальное телевидение Северной Осетии начало вещать в "цифре"

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 ноября. /ТАСС/. Первое национальное телевидение Северной Осетии "Осетия-Ирыстон" начало вещание в цифровом формате, сообщила в пятницу пресс-служба комитета по делам печати и массовых коммуникаций.

"С 29 ноября НТК "Осетия-Ирыстон" начала телевещание в пакете цифрового наземного телевидения России. С сегодняшнего дня жители республики смогут смотреть программы "Осетия-Ирыстон" на 9-м канале, в эфире Общественного телевидения России - ОТР", - говорится в сообщении. Вещание будет проходить ежедневно с 08:00 до 09:00 и с 18:00 до 19:00. В дальнейшем ежедневное вещание будет увеличено до двух часов утром и вечером.

Вещания региональных телеканалов в цифровой среде стало возможным благодаря поручению президента РФ Владимира Путина по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" в июле текущего года.

Телеканал "Осетия-Ирыстон" 1 декабря отметит два года с момента открытия. Молодое телевидение вошло в список лучших региональных телеканалов. Согласно исследованию проекта Mediahills, телеканал "Осетия-Ирыстон" занимает 11-ю строчку в рейтинге региональных каналов по доле просмотров в кабельном телевидении. Как отметил президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, это значительные показатели для канала.

Телеканал "Осетия-Ирыстон" уже вещает на 825-м канале в пакете спутникового телевидения "Триколор", в сетях IPTV "Ростелеком", "Глобал-Алания" и "Твинго", в кабельном телевидении "Видеолайн", в "Яндекс. Эфир", "Мегафон ТВ" и на сайте iryston.tv.