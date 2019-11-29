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Международный форум добровольцев соберет в Кавказском заповеднике 5 тыс. участников

Форум пройдет в Сочи со 2 по 5 декабря

МАЙКОП, 29 ноября. /ТАСС/. Кавказский государственный природный биосферный заповедник со 2 по 5 декабря станет одной из площадок для проведения Международного форума добровольцев, который объединит порядка 5 тыс. участников из России и зарубежных стран, сообщили журналистам в пресс-службе заповедника.

"Со 2 по 5 декабря в Сочи пройдет Международный форум добровольцев, который соберет 5 тыс. участников из России и зарубежных стран. Это волонтеры всех направлений, представители министерств, социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Форум приурочен к Национальному и Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря. Ряд мероприятий, запланированных в рамках форума, будет проводиться на объектах Кавказского заповедника", - сказали в пресс-службе.

Фронт работ на территории заповедника будет распределен по объектам, расположенным в Сочи и Красной Поляне. В частности, кордон "Лаура" (Красная Поляна) на несколько часов станет базой поискового отряда "Лиза Алерт": там пройдет демонстрационный показ основных методов поисковой работы. "Мы занимаемся поиском пропавших людей, и очень много их теряется в лесах. Потому случаи, когда требуется хорошая подготовка в лесных условиях, происходят очень часто. Добровольцам мы будем рассказывать именно про лесной поиск, о том, как построена работа в таких условиях. Поэтому и место выбрано максимально приближенное к реальным условиям", - цитирует пресс-служба координатора отряда Олега Леонова.

Порядка 150 добровольцев познакомятся с основными принципами работы во время поисковой операции, научатся правилам коммуникации, узнают, как в поисковой работе задействуют беспилотные летательные аппараты, средства навигации, как происходит обмен информацией. Своими профессиональными навыками поделятся как инструкторы "Лизы Алерт", так и специалисты Южного конно-кинологического центра и кинологи ЮРПСО МЧС России.

Также гости Международного форума добровольцев поучаствуют в волонтерских акциях на объектах заповедника. Уборка территории, заготовка дров, расчистка и подготовка к зиме маршрутов - выполнить поручения вызвались уже десятки участников мероприятия. Ожидается, что в составе группы добровольцев будут и иностранцы.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горнолесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая его площадь более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкессии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.

Теги
РоссияКраснодарский край
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