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Мать избитой девочки из Ингушетии снимет квартиру, чтобы жить с ней

В настоящий момент ребенок находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

МАГАС, 29 ноября. /ТАСС/. Мать избитой семилетней девочки из Ингушетии Лидия Ажигова заявила, что намерена снять квартиру, чтобы ребенка после выписки из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, вернули ей на воспитание.

Девочка была отобрана у матери родственниками по линии отца, которые на протяжении года не позволяли им видеться. Первая встреча ребенка с матерью произошла в начале сентября при поддержке уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"После выписки я хочу забрать свою дочь, я все-таки ее мать. Я хочу снять квартиру, чтобы у Аиши были все условия для проживания, чтобы у органов опеки не было нареканий и ребенка отдали мне", - рассказала ТАСС Ажигова.

Она также добавила, что ребенок чувствует себя хорошо и наблюдается положительная динамика в левой руке, которая после длительной и тугой перевязки тетей девочки, была нерабочей.

"Аиша чувствует себя хорошо, она очень активная, я только недавно вернулась из Москвы, где навещала ее. Левая рука у нее только стала подвижной", - отметила собеседница агентства.

Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множественными травмами, ожогами и порезами. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля ребенка перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачи сообщали, что левая рука ребенка будет сохранена, а правую придется ампутировать. 7 августа врачи провели удаление омертвевшей части руки, включая кисть и предплечье.

В избиении ребенка обвиняется 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ей тетей. Она была задержана 4 июля. В отношении нее возбудили уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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