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В Свердловской области появится вагон "Императорского маршрута"

Вагон наполнят музейными экспонатами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Брендированный вагон создадут для "Императорского маршрута" в Свердловской области. Он начнет курсировать между Екатеринбургом и Алапаевском во время фестиваля "Царские дни", посвященного памяти Николая II и его семьи. Об этом журналистам сообщила министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

"Мы договорились обо всем, согласовали условия, получили необходимые информационные материалы, передали их уже в Свердловскую пригородную компанию. Вагон повышенной комфортности находится в стадии изготовления. В "Царские дни", я думаю, что с большим комфортом сможем гостей, которые приедут в Екатеринбург, отправить по маршруту именно в этом вагоне забрендированном", - сказала Казакова на выездной пресс-конференции ТАСС.

Как уточнила министр культуры региона Светлана Учайкина, вагон наполнят музейными экспонатами.

"У нас два города, которые попадают в "Императорский маршрут". Это Алапаевск и Екатеринбург. Вагон будет ходить значительно чаще, особенно в летнее время, когда большее количество и туристов, и паломников. И он будет оборудован контентом - музейным, экспозиционным, который будет людей настраивать на то, что они могут увидеть в Алапаевске", - отметила министр.

По словам председателя наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анны Громовой, длительность "Императорского маршрута" на Урале необходимо увеличить, так как в регионе находится много объектов, связанных с царской семьей.

"Здесь существуют удивительные места, связанные с паломничествами царской семьи. В частности, Верхотурье, связанное с памятью святого праведника Сименона Верхотурского. Мне кажется, нужно разделять здесь регионы. Либо делать пятидневный маршрут, либо разделять и делать большее количество дней в Свердловской области, потому что у нас достаточно точек показа в городах", - добавила Громова.

Проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Минкультуры РФ совместно с фондом. Он охватывает места пребывания царской семьи и проходит через Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Псков, Киров, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск, Тюмень и Омск. "Царские дни" - культурно-религиозный фестиваль, собирающий на Урале десятки тысяч православных людей со всех концов России и из ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно фестиваль проходит в середине июля.

Теги
РоссияСвердловская область
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