Первичная заболеваемость ВИЧ в Свердловской области за год снизилась почти на 10%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. В Свердловской области отметили тенденцию снижения темпов прироста новых случаев заболевания ВИЧ. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора региона Светлана Перминова.

"За 10 месяцев 2019 года выявлено 4036 случаев ВИЧ-инфекции, что на 9,7% ниже аналогичного периода прошлого года. Снижение первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией наблюдается на фоне высокого показателя охвата населения профилактическим тестированием. Ежегодно тестируется на ВИЧ-инфекцию в нашей области более 25% жителей", - рассказала она.

По словам Перминовой, при этом специалисты отмечают сдвиг заболеваемости ВИЧ в сторону возрастных свердловчан, а вот молодежь стала заражаться инфекцией реже.

"Происходит сдвиг роста заболеваемости в более старшие возрастные группы, 81,3% выявленных новых случаев - это люди старше 30 лет. Значительное снижение числа новых случаев среди молодежи и подростков свидетельствует результативности профилактических мер", - уточнила она.

По словам специалиста, основной путь передачи ВИЧ в Свердловской области - половой (до 70%), при этом речь идет в основном о гетеросексуальных контактах. Всего в регионе более 66 тыс. ВИЧ-инфицированных.

"Преобладает половой путь передачи инфекции, отмечается рост заболеваемости среди социально адаптированного населения. Высокий удельный вес женщин фертильного возраста и, как следствие, значительная численность детей, рожденных у ВИЧ-положительных мам", - добавила Перминова.