{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первичная заболеваемость ВИЧ в Свердловской области за год снизилась почти на 10%

Всего в регионе живет свыше 66 тыс. инфицированных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. В Свердловской области отметили тенденцию снижения темпов прироста новых случаев заболевания ВИЧ. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора региона Светлана Перминова.

"За 10 месяцев 2019 года выявлено 4036 случаев ВИЧ-инфекции, что на 9,7% ниже аналогичного периода прошлого года. Снижение первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией наблюдается на фоне высокого показателя охвата населения профилактическим тестированием. Ежегодно тестируется на ВИЧ-инфекцию в нашей области более 25% жителей", - рассказала она.

По словам Перминовой, при этом специалисты отмечают сдвиг заболеваемости ВИЧ в сторону возрастных свердловчан, а вот молодежь стала заражаться инфекцией реже.

"Происходит сдвиг роста заболеваемости в более старшие возрастные группы, 81,3% выявленных новых случаев - это люди старше 30 лет. Значительное снижение числа новых случаев среди молодежи и подростков свидетельствует результативности профилактических мер", - уточнила она.

По словам специалиста, основной путь передачи ВИЧ в Свердловской области - половой (до 70%), при этом речь идет в основном о гетеросексуальных контактах. Всего в регионе более 66 тыс. ВИЧ-инфицированных.

"Преобладает половой путь передачи инфекции, отмечается рост заболеваемости среди социально адаптированного населения. Высокий удельный вес женщин фертильного возраста и, как следствие, значительная численность детей, рожденных у ВИЧ-положительных мам", - добавила Перминова.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Собчак, Шнурова и Дудя номинировали на вторую российскую веб-премию
Лауреатов объявят 7 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС