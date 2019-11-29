Опрос: более половины россиян планируют работать 31 декабря

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Более половины россиян планируют работать 31 декабря, примерно каждый пятый собирается взять отгул или отпуск, следует из данных социологического опроса компании Superjob, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Работать 31 декабря планируют 51% россиян. Практически каждый пятый (19%) хочет взять в этот день отгул или отпуск. Три из 10 опрошенных затруднились с ответом", - говорится в сообщении.

Чем старше респонденты, тем чаще они говорят, что будут работать в последний день 2019 года, выяснили аналитики сервиса по трудоустройству.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что последний день декабря станет для президента России Владимира Путина рабочим днем.