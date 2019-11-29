{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос: более половины россиян планируют работать 31 декабря

Примерно каждый пятый респондент собирается взять отгул или отпуск, отмечается в исследовании Superjob
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Более половины россиян планируют работать 31 декабря, примерно каждый пятый собирается взять отгул или отпуск, следует из данных социологического опроса компании Superjob, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Работать 31 декабря планируют 51% россиян. Практически каждый пятый (19%) хочет взять в этот день отгул или отпуск. Три из 10 опрошенных затруднились с ответом", - говорится в сообщении.

Чем старше респонденты, тем чаще они говорят, что будут работать в последний день 2019 года, выяснили аналитики сервиса по трудоустройству.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что последний день декабря станет для президента России Владимира Путина рабочим днем.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Собчак, Шнурова и Дудя номинировали на вторую российскую веб-премию
Лауреатов объявят 7 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС