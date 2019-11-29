Собчак, Шнурова и Дудя номинировали на вторую российскую веб-премию

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Журналисты Ксения Собчак, Юрий Дудь и Регина Тодоренко, музыкант Сергей Шнуров и другие общественные и культурные деятели стали номинантами второй российской премии в области веб-индустрии. Объявление лауреатов пройдет на торжественной церемонии 7 декабря, сообщили в пятницу в пресс-службе награды.

"Российская премия в области веб-индустрии объявляет список номинантов. На награды в разных категориях претендуют веб-сериалы с Павлом Прилучным, Сергеем Безруковым, Аленой Бабенко, документальные проекты "Норд-Ост. 17 лет" и "Колыма - родина нашего страха", онлайн-кинотеатр Apple TV+, соцсеть TikTok, Telegram-канал "Антиглянец", а также Ксения Собчак и Шнур", - сказали в пресс-службе.

Лауреаты будут выбраны в 11 номинациях. Лучшим веб-сериалом может быть назван один из 15 российских проектов. Среди них драма об актерских буднях "Типа кино" при участии Сергея Безрукова, "Горе от ума" с Павлом Прилучным в роли Чацкого, живущего в эпоху интернета, Mamba Stories продюсера Тимура Бекмамбетова, основанного на переписках в сервисе для знакомств Mamba, проект 1939live, в котором начало Второй мировой войны показано через экраны компьютеров Уинстона Черчилля, Чарли Чаплина и других свидетелей событий.

На звание "Онлайн-персона года" претендуют Собчак, Шнуров и стендап-комик Нурлан Сабуров. А "Интервьюером года" могут быть названы Тодоренко, Собчак, Дудь, Ирина Шихман, Николай Солодников, Елизавета Осетинская, Татьяна Мингалимова, Алексей Пивоваров.

В номинации "Лучший сериал для онлайн-платформ" представлены проекты "Секта" (Premier), "Шторм" (Start), "Содержанки" (Start), "#детки" (Оkko), "Трудные подростки" (more.tv), "Мертвое озеро" (Premier), "Бихэппи" (Premier). В категории "Главное онлайн-событие" значатся запуск соцсети TikTok в России, релиз онлайн-кинотеатра Apple TV+, старт работы онлайн-платформы more.tv и запуск Мобильного художественного театра Михаила Зыгаря.

Помимо этого, лауреаты будут объявлены в номинациях "Лучший документальный проект", "Развлекательный онлайн-проект года", "Лучшее тревел-шоу", "Лучший информационный Telegram-канал", "Просветительский онлайн-проект года".

Жюри

Победителей выберет судейская комиссия, в которую вошли актер Юрий Колокольников, актер и продюсер Сергей Светлаков, кинорежиссер Дмитрий Месхиев, писатель и сценарист Александр Цыпкин, писатель Сергей Лукьяненко, продюсер Вячеслав Муругов и другие.

На соискание премии рассматривались веб-сериалы и онлайн-проекты, снятые на русском языке в течение 2018-2019 годов.

Организатором премии выступает The Digital Reporter - платформа, посвященная веб-сериалам, а также медийная площадка, производящая материалы, посвященные российским и зарубежным веб-сериалам и digital-новостям.