В СПЧ считают необходимым изменить понятие бытового насилия в законопроекте СФ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора считает, что в опубликованном на сайте СФ проекте закона "О профилактике семейно-бытового насилия" необходимо изменить понятие этого вида насилия. Ее слова приводятся на сайте СПЧ.

Документ был опубликован в пятницу. Это рабочая версия, отзывы и замечания на которую будут приниматься в течение двух недель. Законопроектом вводится определение семейно-бытового насилия: это "умышленное деяние (действие или бездействие), причиняющее или содержащее угрозу причинения физического, и (или) психического страдания, и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления".

"В процессе доработки документа важно, чтобы в нем было изменено понятие семейно-бытового насилия, поскольку предложенное определение не содержит деяний, имеющих признаки административного правонарушения или уголовного преступления", - отметила Киркора. По ее словам, в связи с чем возникает вопрос: "Какое насилие подлежит профилактике в рамках данного проекта закона?".

Ранее в пятницу депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила ТАСС, что часть членов рабочей группы по подготовке законопроекта против домашнего насилия принципиально не согласны с отдельными положениями опубликованной версии документа. Главное замечание, отметила Пушкина, касается того, что "полностью исключается из-под действия закона все виды физического насилия (побои, причинение вреда здоровью и т. п.), потому что данные виды насилия всегда содержат в себе признаки административного правонарушения или преступления".

Как отметила Киркора, "некорректным" в проекте является и то, что право обращения за судебным защитным предписанием предоставлено только сотрудникам полиции, что является "ограничением прав жертвы". При этом правозащитница отметила важность того, что в документе нашло отражение понятие примирения, которое "важно для сохранения семьи".

"СПЧ считает представление Советом Федерации на обсуждение проекта закона "О профилактике семейно-бытового насилия" важным сигналом, подтверждающим необходимость создания в России механизма защиты жертв семейно-бытового насилия на государственном уровне", - говорится в сообщении.