ОНФ предлагает модернизировать полигон в Бийске для исключения новых ЧС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Мусорный полигон в городе Бийске Алтайского края, где ранее была объявлена чрезвычайная ситуация, необходимо срочно модернизировать, чтобы исключить конфликты предприятий по обращению с отходами и достичь целей национального проекта "Экология". Об этом ТАСС в пятницу заявил эксперт по экологии Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Коган.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил 13 ноября Минприроды РФ и представителям правительства подготовить предложения по решению проблем с вывозом мусора в Бийске, где 11-13 ноября из-за большого количества скопившихся отходов ввели режим ЧС. Скопление мусора на улицах города произошло из-за ограничения въезда на полигон регионального оператора - компании "Спецобслуживание - Центральное". Она имеет долги перед полигоном.

"Ситуация в Бийске с невывозом мусора связана с разногласиями между оператором полигона и региональным оператором. В первую очередь по объемам завезенных отходов на полигон региональным оператором. Это стало возможным в связи с отсутствием системы взвешивания и контроля объема поступающих отходов на полигоне. В результате это приводит к разногласиям по стоимости оказанных услуг", - сказал Коган.

ОНФ предлагает внедрить на полигоне автоматизированный контроль завоза отходов со взвешиванием, а также систему дегазации, сбора и очистки фильтрата, пересыпку отходов грунтами.

Тарифы и инвестиции

Он также обратил внимание, что плата с населения за вывоз мусора составляет 38 рублей с человека, это одно из самых низких значений по стране при средних 90 рублей с человека.

"При этом собираемость достаточно высокая, за первые полгода составила порядка 80% (начислено 65,6 млн рублей, собрано 52,3 млн рублей). Если регион не готов увеличивать плату с населения за обращение с отходами, тогда надо предусматривать бюджетные средства на строительство инфраструктуры", - добавил Коган.

При этом в городе не осуществляется сортировка отходов, не создана соответствующая инфраструктура. В тарифе не учтены инвестиции, у регионального оператора отсутствует инвестиционная программа. Для достижения показателей нацпроекта "Экология" по обработке 60% и утилизации 36% отходов нужно срочно строить инфраструктуру, считают в народном фронте.

"Региональное отделение ОНФ обращает внимание, что в Алтайском крае нужно срочно начинать работу, иначе такими темпами показатели нацпроекта "Экология" окажутся под срывом. Ситуация в Бийске еще раз показывает, что, если нет системного подхода к реформе, то такие конфликтные ситуации будут всплывать. Местным и региональным властям следует обратить на это внимание", - заключил эксперт.

Реформа отрасли по обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.