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Гутерриш пригласил студентов МГИМО на дискуссионные площадки ООН

Генсек ООН обратил внимание, что юбилей МГИМО "совпал с ключевым моментом истории - турбулентностью и нестабильностью по всему миру"

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил с отмечаемым в этом году 75-летием Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России и пригласил его студентов на дискуссионные площадки ООН.

"С удовольствием хочу передать самые теплые поздравления в связи с 75-летием Московского государственного института международных отношений", - говорится в распространенном в пятницу заявлении генсека. "Среди выпускников этого прославленного вуза - выдающиеся деятели российской дипломатии, в том числе сотрудники ООН", - отметил он.

Гутерриш обратил внимание, что "этот юбилей совпал с ключевым моментом истории". "Мы наблюдаем турбулентность и нестабильность по всему миру. Многие самые неотложные проблемы, с которыми сталкивается человечество, являются глобальными и взаимосвязанными: климатические вызовы, растущее неравенство, неправомерное использование цифровых технологий", - указал глава всемирной организации. При этом глобальные проблемы требуют глобальных решений, делая международное взаимодействие более важным, чем когда-либо, считает он.

"Но эпоха больших вызовов также является и эпохой возможностей", - подчеркнул Гутерриш, напомнив о Парижском соглашении по климату и Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которые, по его словам, являются дорожными картами ООН.

"В следующем году ООН также будет отмечать свое 75-летие, что станет поводом оглянуться на нашу историю и вдохнуть новую жизнь в нашу организацию", - заявил генсек. "Мы запустим серию дискуссий, чтобы вовлечь в них мировую общественность. Голос молодежи и студентов будет в центре этих дискуссий, и я надеюсь, что вы примете в них участие", - заключил он.

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России - один из ведущих российских вузов по подготовке специалистов международного профиля. Датой его основания считается 14 октября 1944 года, когда международный факультет Московского государственного университета, созданный в 1943 году, был преобразован в самостоятельный институт. С 1946 года в вузе открыт прием учащихся из зарубежных стран. Выпускники МГИМО работают в дипломатической сфере, в правительственных структурах, парламенте, местных органах власти, банках, СМИ и в международных организациях.

Теги
РоссияГутерриш, Антониу
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