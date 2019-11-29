В Вологде открыли центр для одаренных детей с современным оборудованием и "живой стеной"

ВОЛОГДА, 29 ноября. /ТАСС/. Центр выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Импульс" открылся в пятницу в Вологде. Об этом сообщила ТАСС начальник управления общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области Анна Микурова.

"Центр "Импульс" создан при поддержке Минпросвещения РФ в рамках нацпроекта "Образование". Всего 16 регионов страны вошли в 2019 году в этот проект. Модель центра - сочинский центр "Сириус", одно из условий участия регионов - наличие победителей международных предметных олимпиад. Наш Вологодский многопрофильный лицей пять лет подряд входит в топ-25 лучших школ России. В этом году вологодские школьники завоевали пять медалей международных олимпиад. "Импульс" является подразделением лицея", - рассказала руководитель управления.

Центр призван создать единую модель по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей, преодолеть ведомственную разобщенность в работе с ними. На это и направлен федеральный проект "Успех каждого ребенка" в рамках нацпроекта "Образование", отмечает Микурова.

"Порядка 4 тыс. детей ежегодно будут проходить обучение в "Импульсе": 900 детей - в профильных сменах, около трех тысяч детей - на дистанционном обучении. То есть после участия в профильных сменах далее педагоги будут сопровождать детей, их проекты и идеи дистанционно. Это будет большая помощь и учителям на местах", - отметила представитель департамента.

В день открытия "Импульса" заработала и первая профильная смена - по информатике. На нее приглашены два преподавателя Высшей школы экономики, они подготовят детей к олимпиаде по информатике.

Раскрыть таланты

Каждый ребенок талантлив, но нужно дать импульс для его развития, отметил на церемонии открытия центра губернатор Олег Кувшинников. Глава региона вместе со школьниками принял участие в символичной битве роботов, поработал с 3D-ручкой и высадил цветок в "живую стену", за которой будут ухаживать юные биологи.

Стоимость проекта - 217 млн рублей, из которых 20 млн было направлено на создание инфраструктуры, 190 млн - на приобретение оборудования, рассказала ТАСС Микурова. Из федерального бюджета было выделено 207 млн, из областного - 8,6 млн и еще порядка 40 млн рублей дополнительно по распоряжению губернатора - на инфраструктуру. В распоряжении "Импульса" есть современный кампус на 100 человек, где будут проживать участники профильных смен, дети из всех районов области.

Центр располагается на трех площадках. В основном здании на площади в 1,5 тыс. кв. м. находятся три лаборатории по химии, физике и биологии, современные лектории, кабинеты по робототехнике и 3D-моделированию, зона коворкинга, "живая фитостена" с несколькими видами растений. Часть лабораторий и аудиторий размещены в помещениях Вологодского многопрофильного лицея, кампус - при Вологодском институте развития образования.

Профильные смены уже расписаны на несколько месяцев вперед, рассказала ТАСС руководитель центра Ольга Проничева. "По модели сочинского "Сириуса" мы будем работать с детьми из всех районов области. Приглашать на профильные смены детей 5-11 классов с учетом талантов и способностей ребят. Например, в нынешней смене по информатике участвуют ученики 8-9 классов, призеры олимпиад на призы губернатора", - сказала Проничева.

Сейчас в Вологде и Череповце действуют два детских технопарка "Кванториум", в областной столице - Центр детского IT-творчества IT-cube и Дом научной коллаборации в Вологодском госуниверситете, созданные также в рамках нацпроекта "Образование".